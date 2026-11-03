العين يواصل انطلاقته المثالية في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الفوز على الاتحاد

حقق فريق العين الإماراتي فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه الاتحاد السعودي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2026-2027.

العين يتفوق على الاتحاد في جدة

وقدم العين عرضًا قويًا أمام الاتحاد على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ليواصل نتائجه المميزة في البطولة القارية، بعدما نجح في تحقيق انتصاره الرابع على التوالي، مؤكدًا طموحه في المنافسة بقوة على اللقب.

وافتتح أليخاندرو روميرو التسجيل لصالح الفريق الإماراتي، قبل أن يضيف رافائيل رودريجيز الهدف الثاني، لينهي العين الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح مروان الصحفي في تقليص الفارق لصالح الاتحاد، ليعيد الأمل إلى أصحاب الأرض في العودة إلى المباراة، لكن العين تمكن من تعزيز تقدمه بهدف عكسي سجله جان كارلو سيميتش بالخطأ في مرماه.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، أحرز ماتياس بالاسيوس الهدف الرابع للعين من ركلة جزاء، ليحسم الفريق الإماراتي المواجهة بفوز كبير خارج ملعبه.

العين يعزز صدارته والاتحاد يتعثر

وبهذا الانتصار، رفع العين رصيده إلى 12 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول أربع مباريات، ليواصل تصدر ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

في المقابل، تجمد رصيد الاتحاد عند 4 نقاط، ليتلقى ضربة جديدة في مشواره القاري، ويصبح مطالبًا بتعويض خسارته خلال الجولات المقبلة من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.