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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أسامة الأزهري: الحب مفتاح لعمران الوجود والفقه والبصر

الازهري
الازهري

أكد الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، أن الإحسان إلى الأكوان أعظم معاني الإنسانية، وحينئذ تحملك كلها على رأسها، فالحب تشعر به الأكوان من حولنا، ويتحرك وينفعل به الوجود.

 

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استشهد أسامة الأزهري خلال برنامج "ومن الحب حياة" المذاع عبر دي إم سي، بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "جعل اللهُ الرحمةَ مائةَ جُزءٍ، فأمسك عنده تسعةً وتسعين جزءًا، وأنزل في الأرضِ جزءًا واحدًا، فمن ذلك الجزءِ تتراحمُ الخلقُ حتى ترفعَ الفرسُ حافرَها عن ولدِها خشيةَ أن تُصيبَه".

وأوضح أسامة الأزهري، أن الحب مفتاح لكل شيء، فهو مفتاح لعمران الوجود والفقه والبصر بمعني الدين لمن يريد أن يعيش بحق معنى مواريث النبوة، مضيفا: الحب أمان على كل شيء في الوجود، وقيمة مثلى لا يمكن أن نحيا إلا بها ولا تنطفئ نيران الكراهية إلا بالحب.

الدكتور أسامة الأزهري الرحمة الحب مواريث النبوة

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