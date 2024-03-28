بعد خصم 4 نقاط.. نادي نوتنجهام يسارع للهروب من الهبوط في الدوري الإنجليزي

قال نونو إسبيريتو سانتو مدرب نوتنغهام فورست إنه يتعين على الفريق التعامل مع واقع خصم أربع نقاط والبدء في مهمة الخروج من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، حرم هدف التعادل المتأخر فورست من الفوز على لوتون تاون المتعثر بعد التعادل 1 - 1 في مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي، وكان الأسوأ ما تبعه بعد أيام بخصم نقاط من رصيد الفريق لخرقه قواعد الربحية والاستدامة.

وأدى ذلك إلى تراجع فورست إلى المركز 18 في الترتيب بفارق نقطة واحدة خلف لوتون مع بقاء تسع مباريات لكل فريق منهما.

ويستضيف فورست منافسه كريستال بالاس بعد غد السبت، وهي مباراة تمنحه الفرصة للرد الفوري في أرض الملعب على الضربة القاضية التي تلقاها الفريق.

من جانبه، قال مدرب نوتنغهام إسبيريتو سانتو: «من المهم حالياً أن ندرك الواقع، والواقع هو أننا كنا نملك 25 نقطة والآن لدينا 21. وظيفتنا واضحة منذ اليوم الأول وهي تجهيز فريقنا».

وأضاف: «الواقع هو أننا في منطقة الهبوط. من نحن لنقول ما إذا كانت الأمور عادلة أم لا؟ علينا التركيز على المهام التي يتعين علينا القيام بها، وهذه المهام تتمثل في الأداء على أرض الملعب. علينا أن ننسى كل شيء، وأن نركز على مهمتنا للخروج من هذا الموقف. الأمر في أيدينا لعكس هذا الوضع وحصد النقاط على أرض الملعب».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم فورست استئنافاً ضد خصم أربع نقاط، بعد أن قال النادي إنه يشعر بخيبة أمل شديدة إزاء قرار معاقبته.

واعترف فورست، بطل أوروبا عامي 1979 و1980، بتجاوز عتبة الربحية والاستدامة المقررة والبالغة 61 مليون جنيه إسترليني (77.6 مليون دولار) بواقع 34.5 مليون جنيه إسترليني.

وقال سانتو إنه سيترك الأمور التي تتعلق بأشياء خارج الملعب لمسؤولي النادي، ويركز فقط على مواجهة بالاس.

مضيفاً المدرب البرتغالي: «رسالتنا واضحة، أن ننسى الماضي ونركز فقط على ما يتعين علينا القيام به، وأن نبقى متحدين، وأن نلعب كرة القدم لنفوز بالمباريات».

وتابع: «لا يمكننا التحكم في (الاستئناف). نحن جاهزون لخوض المباراة والحصول على النقاط من الملعب».