مبروك عطية: دخلت السينما مرة واحدة والتذكرة كانت بـ 3 قروش.. فيديو

تحدث الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، عن واقعة دخوله السينما، قائلا: "تشاورت مع صديق شهرين لدخول سينما وقررنا ندخل سينما منوف".



وأضاف مبروك عطية، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب: "لتذكرة كانت بـ 3 قروش وشوفنا الفيلم، وكان للفنان محمود ياسين".

وقل مبروك عطية: "خرجنا من الفيلم اللي فاكره كويس هو ما ارتسم على وجوه زملائي على فقدان الوقت.. الفيلم كان فيلم "الساعة تدق العاشرة"، للفنان محمود ياسين وقلنا إيه اللي إحنا عملناه".



واسترسل: "كان فيه مقولة فى قريتنا زمان فى طفولتي بتقول (اللي بيلعب بايظ)، عشان كده فيه خصومة بيني وبين اللعب حتى وقتنا هذا، وعمري ما لعبت كرة، لأني أكره أن يقال إني بايظ".



وتابع مبروك عطية: «دلوقتي أصبح كل واحد بيسعى، لأن يكون لاعب كرة أو ابنة لاعب كرة، لما يحصل عليه اللاعبون من مال وفير، وأبويا قالي اللى بيضيع وقتك وبيكلمك على حاجة لا هتقدم ولا تأخر في دراستك وامتحاناتك يبقى عدوك».