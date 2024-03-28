عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبروك عطية: دخلت السينما مرة واحدة والتذكرة كانت بـ 3 قروش.. فيديو

مبروك عطية
مبروك عطية

تحدث الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، عن واقعة دخوله السينما، قائلا: "تشاورت مع صديق شهرين لدخول سينما وقررنا ندخل سينما منوف".

txt

مبروك عطية: ما يرد في البرامج الدينية ليس فتاوى.. فيديو

txt

مبروك عطية: أكره لعب الكرة.. وجميع أفراد الأمة الإسلامية دعاة.. فيديو


وأضاف مبروك عطية، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب: "لتذكرة كانت بـ 3 قروش وشوفنا الفيلم، وكان للفنان محمود ياسين".

 

وقل مبروك عطية: "خرجنا من الفيلم اللي فاكره كويس هو ما ارتسم على وجوه زملائي على فقدان الوقت.. الفيلم كان فيلم "الساعة تدق العاشرة"، للفنان محمود ياسين وقلنا إيه اللي إحنا عملناه".


واسترسل: "كان فيه مقولة فى قريتنا زمان فى طفولتي بتقول (اللي بيلعب بايظ)، عشان كده فيه خصومة بيني وبين اللعب حتى وقتنا هذا، وعمري ما لعبت كرة، لأني أكره أن يقال إني بايظ".


وتابع مبروك عطية: «دلوقتي أصبح كل واحد بيسعى، لأن يكون لاعب كرة أو ابنة لاعب كرة، لما يحصل عليه اللاعبون من مال وفير، وأبويا قالي اللى بيضيع وقتك وبيكلمك على حاجة لا هتقدم ولا تأخر في دراستك وامتحاناتك يبقى عدوك».

 

مبروك عطية الإعلامية منى عبدالوهاب الداعية مبروك عطية برنامج ع المسرح عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

كسوف الشمس .. وقته وكيفية صلاته.. 5 أمور فعلها النبي تفك الكرب

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024.. ومفاجأة حول تطبيق نظام التحسين مرة أخرى.. وأستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج

مطالبة عاجلة لحسام حسن لإنهاء أزمته مع محمد صلاح

حرب شاملة مع لبنان.. تحرك عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

بيومي فؤاد: إحنا بتوع فلوس.. بروح السعودية أشتغل وباخد المقابل

ليلة 19 رمضان.. آلاف المصلين من مختلف الجنسيات يشهدون التراويح بالجامع الأزهر

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ترحب بالحكومة الفلسطينية الجديدة

خلال لقائه لجنة مخرجات الحوار الوطني.. مدبولي يؤكد على تنفيذ توصيات المرحلة الأولى

توجيه حكومي جديد بشأن تنفيذ 135 توصية من مخرجات الحوار الوطني

انخفاض أسعار اللحوم 20%.. والحبس سنة عقوبة المخالفين طبقا للقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلي من بعض.. إفطار أخوات حلا شيحة العائلي يشعل السوشيال ميديا

أكتر أبراج هتدى عيدية كبيرة.. هل تعرف أحدا منهم

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

طريقة عمل الكحك بالعجوة والملبن زي المحلات

فيديو

مبروك المعاش .. بشرى سارة لمواليد الثمانينات

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ