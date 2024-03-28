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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبروك عطية: ما يرد في البرامج الدينية ليس فتاوى.. فيديو

مبروك عطية
مبروك عطية

قال الداعية مبروك عطية، إن الفتوى لا تكون إلا من عالم بصير.

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مبروك عطية: أكره لعب الكرة.. وجميع أفراد الأمة الإسلامية دعاة.. فيديو

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مبروك عطية: أنا وبالرغم من مسيرتي لم أكن متعاليًا على أحد.. فيديو

وأضاف مبروك عطية، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المعروض على فضائية «الحياة»: "كل اللي أنتي شايفاه فى البرامج الدينية والفتاوى على الهواء، هي ليست فتاوى، هي عبارة عن أسئلة وإجابة، أما عن الفتوى فهي حل إشكال».

 

وأشار مبروك عطية: «الحياة مبقتش معجنة إلا لما تداخلنا بأكثر من اللازم، أنا مطلوب مني شرعًا وعرفًا وعقلًا واجتماعًا أبتسم في وش الخلق، وبعد كده أشوف ورايا إيه، وجميع الأمة الإسلامية دعاة إلى الله كل حسب علمه، فيه واحد داعيَا إلى الله بأمره بالصبر للمبتلي».

مبروك عطية برنامج ع المسرح الداعية مبروك عطية البرامج الدينية الامة الاسلامية

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