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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الحزم: نجم الأهلي لم نجد مثله في السعودية ونريد ضمه

صدى البلد

نشر محمد فاروق، لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه بموقع فيسبوك، تصرحات مساعد مدرب الحزم عبد المجيد المسيمير بشأن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب محمد فاروق: مساعد مدرب الحزم عبد المجيد المسيمير: محمد هاني خامة نادرة صعب نجد مثله في السعودية وأتمنى ضمه للفريق.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجارى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

الأعب محمد هاني - الأهلي مدرب الحزم الأهلي و سيمبا

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