دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم مرانه الرئيسي في تنزانيا استعدادا لمباراة سيمبا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، استعدادًا لخوض مباراة سيمبا التنزاني مساء غد الجمعة.

بدأ الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري فقرات المران بقراءة الفاتحة، سائلين الله التوفيق في لقاء الغد.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني في حضور الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي.

وخاض اللاعبون بعدها مرانًا بدنيًّا متنوعًا، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، استمر لمدة نصف ساعة.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الثلاثي مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، في تدريبات منفردة شهدت التركيز على التحركات والتصديات من زوايا مختلفة.

وفي ختام فقرات المران قاد مارسيل كولر اللاعبين في مران متنوع بالكرة، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.