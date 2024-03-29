وفاء مكي: معايا جواب من 23 سنة بخط يد ميار الببلاوي ببراءتي

فتحت الفنانة وفاء مكي، النار على الفنانة ميار الببلاوي، بشأن رفضها الإدلاء بشهادتها في قضية تعذيب الخادمتين، لافتة إلى أنها تعرضت للتهديد بقتل نجلها وسافرت حتى انتهت القضية وأسدل الستار عليها.

وكذب الفنانة وفاء مكي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، تصريحات الفنانة ميار الببلاوي بشأن طلبها الإدلاء بشهادتها وتبرأتها في القضية، قائلة: ميار جريت وراء هند عاكف واتصلت بها الساعة 3 الفجر وقالت لها ضميري تاعبني وأنا بعمل عملية".

أضافت الفنانة وفاء مكي، "من 23 سنة ميار بعتتلي جواب نصبه "دليل براءتك معايا" والجواب عندي، موضحة أن أهل الخادمتين تنازلوا عن القضية ومسجل".

