وفاء مكي تتراجع عن تصريحاتها بشأن رفض التمثيل مع محمد رمضان: محصلش

تراجعت الفنانة وفاء مكي، عن تصريحاتها بشأن رفضها التمثيل مع الفنان محمد رمضان في فيلم "ع الزيرو".

وقالت وفاء مكي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم: أول مرة أشوف التصريح ده ومعرفش إيه ع الزيرو ده ومفيش حاجة اتعرضت عليا وأول مرة أسمع اسم الفيلم ده".

وكشفت وفاء مكي تفاصيل تجسيدها دور الراقصة في فيلم ضد الحكومة، بطولة الفنان الراحل أحمد زكي.

وقالت: كنت خائفة من المشاركة في فيلم ضد الحكومة بعد نجاحي في مسلسل الراية البيضاء ومسلسل ذئاب الجبل، وذهبت للأستاذ عاطف الطيب فقالي لي إنتي في أيدي أمينة".