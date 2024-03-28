وفاء مكي: ميار الببلاوي اتصلت بهند عاكف وقالت لها ضميري تاعبني.. فيديو

قال الفنانة وفاء مكي، إن الفنانة ميار الببلاوي رفضت الإدلاء بشهادتها في قضية تعذيب الخادمتين لأنها تعرضت للتهديد بقتل نجلها وسافرت حتى انتهت القضية وأسدل الستار عليها.

وكذبت الفنانة وفاء مكي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، تصريحات الفنانة ميار الببلاوي بشأن طلبها الإدلاء بشهادتها وتبرئتها في القضية، قائلة: ميار جريت وراء هند عاكف واتصلت بها الساعة 3 الفجر وقالت لها ضميري تاعبني وأنا بعمل عملية".

وأضافت وفاء مكي: “من 23 سنة ميار بعتتلي جواب نصبه دليل براءتك معايا والجواب عندي”، موضحة أن أهل الخادمتين تنازلوا عن القضية ومسجل".

