انتهت بالتصالح.. القصة الكاملة لمشاجرة والد اللاعب عمر جابر في الجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تفاصيل مشاجرة الكابتن محمود جابر مدرب كرة القدم ووالد عمر جابر لاعب نادي الزمالك مع فردين أمن في كمبوند بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة.

حيث شرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن الكابتن محمود جابر حضر بسيارته لاصطحاب ابنته من داخل الكمبوند وأثناء دخوله طلب فردين الأمن منه ابراز هويته إلا أنه رفض ذلك وقال لأفراد الأمن - أنتوا مش عارفين أنا مين - ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وقالت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن والد عمر جابر قام بركن سيارته للتحدث مع أفراد الأمن إلا أن أحدهم قام باللحاق به واعتدى عليه بالضرب وحضرت الشرطة وقامت باقتياد الطرفين إلى قسم الشرطة وتحرير المحضر اللازم وتم التصالح بينهم في قسم الشرطة.