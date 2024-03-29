عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن تدمير 4 مسيّرات حوثية هاجمت سفناً حربية في البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، عن تدمير قواته 4 طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، من داخل اليمن.

وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية: "كانت هذه الطائرات المسيّرة تستهدف سفينة تابعة للتحالف بالإضافة الى سفينة حربية أمريكية".

وأضاف البيان: "استدعى ذلك السفينتان للدفاع عن النفس ضمن منطقة البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف".

وأوضح البيان أنه "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

أمطار غزيرة ورياح رملية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية قوية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

بسببك واحد مات والتاني اتسجن.. السر وراء تخلص فتاة أوسيم من حياتها.. صور

حتى لو في العيد .. احذر النزول في هذه الأوقات

مدرب الحزم: نجم الأهلي لم نجد مثله في السعودية ونريد ضمه

أفضل موبايلات Nokia بسعر بسيط في مصر.. 400 جنيه فقط

ترشيحاتنا

أمريكا تعلن تدمير 4 مسيّرات حوثية هاجمت سفناً حربية في البحر الأحمر

القادم أصعب .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

بيومي فؤاد يبكي على الهواء ويوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام.. شاهد

سيارات متنقلة في كل محافظات الجمهورية للأسرة والمرور.. تفاصيل

دعاء الجمعة الثالثة من رمضان مستجاب.. 13 كلمة تزيل الهم والكرب

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تكشف ورق الزبدة الأصلي من المغشوش

دوقو الشماسي .. شاهد إطلالات ملك الحسيني المثيرة للجدل على السوشيال ميديا

حتى لو في العيد .. احذر النزول في هذه الأوقات

سر المحلات .. طريقة عجينة البيتزا الهشة

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ