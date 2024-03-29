أمريكا تعلن تدمير 4 مسيّرات حوثية هاجمت سفناً حربية في البحر الأحمر

أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، عن تدمير قواته 4 طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، من داخل اليمن.

وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية: "كانت هذه الطائرات المسيّرة تستهدف سفينة تابعة للتحالف بالإضافة الى سفينة حربية أمريكية".

وأضاف البيان: "استدعى ذلك السفينتان للدفاع عن النفس ضمن منطقة البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف".

وأوضح البيان أنه "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".