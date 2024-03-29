نشرة المرأة والصحة|ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها.. علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

مع تقلبات الجو التي تشهدها البلاد ، يجعلك احتقان الجيوب الأنفية تشعر بالتعاسة، لكن التحكم فيه يمكن أن يكون سهلاً، إذا وجدت العلاج المناسب، يقول إيان ألكسندر، دكتوراه في الطب، وهو طبيب أنف وأذن وحنجرة ومؤسس المعهد الوطني للجيوب الأنفية، الذي لديه عيادات في نيو مكسيكو وأمريكا: قد يكون سبب احتقان الجيوب الأنفية مشاكل هيكلية في الأنف والجيوب الأنفية.

حرصت الكاتبة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

مع تقلبات الجو التي تشهدها البلاد ، يجعلك احتقان الجيوب الأنفية تشعر بالتعاسة، لكن التحكم فيه يمكن أن يكون سهلاً، إذا وجدت العلاج المناسب، يقول إيان ألكسندر، دكتوراه في الطب، وهو طبيب أنف وأذن وحنجرة ومؤسس المعهد الوطني للجيوب الأنفية، الذي لديه عيادات في نيو مكسيكو وأمريكا: قد يكون سبب احتقان الجيوب الأنفية مشاكل هيكلية في الأنف والجيوب الأنفية.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة ياسمين صبري، وذلك خلال إستضافتها في بودكاست "بيج تايم Bigtime".