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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة|ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها.. علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

مع تقلبات الجو| علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

مع تقلبات الجو التي تشهدها البلاد ، يجعلك احتقان الجيوب الأنفية تشعر بالتعاسة، لكن التحكم فيه يمكن أن يكون سهلاً، إذا وجدت العلاج المناسب،  يقول إيان ألكسندر، دكتوراه في الطب، وهو طبيب أنف وأذن وحنجرة ومؤسس المعهد الوطني للجيوب الأنفية، الذي لديه عيادات في نيو مكسيكو وأمريكا:  قد يكون سبب احتقان الجيوب الأنفية مشاكل هيكلية في الأنف والجيوب الأنفية.

ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

حرصت الكاتبة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

مع تقلبات الجو| علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

مع تقلبات الجو التي تشهدها البلاد ، يجعلك احتقان الجيوب الأنفية تشعر بالتعاسة، لكن التحكم فيه يمكن أن يكون سهلاً، إذا وجدت العلاج المناسب،  يقول إيان ألكسندر، دكتوراه في الطب، وهو طبيب أنف وأذن وحنجرة ومؤسس المعهد الوطني للجيوب الأنفية، الذي لديه عيادات في نيو مكسيكو وأمريكا قد يكون سبب احتقان الجيوب الأنفية مشاكل هيكلية في الأنف والجيوب الأنفية.

ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها| رقم خرافي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة ياسمين صبري، وذلك خلال إستضافتها  في بودكاست "بيج تايم Bigtime".

 

 

الجيوب الانفية ياسمين الخطيب ياسمين صبري

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