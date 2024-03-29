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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة وطنية فى لقاء محبة وسحور رمضانى بالكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط

سحور رمضاني بالكنيسة
سحور رمضاني بالكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط

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نظمت الكنيسة الانجيلية الثانية بمحافظة أسيوط ، لقاء محبة وسحور رمضانى بعنوان "رمضان أحلى مع بعض "  بمقر الكنيسة بحى شرق اسيوط ،بحضور بعض القيادات الطبيعية من أهالى المحافظة مسلمين واقباط وبعض الصحفيين والاعلاميين وشعب الكنيسة وسط اجواء احتفالية يسودها الحب .
جاء ذلك بحضور القس رفيق ثابت راعى الكنيسة الانجيلية الثانية والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور علاء عرفات حيالله نقيب الصيادلة باسيوط والدكتور ضياء الدين عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط والدكتورة مروة كدوانى مقررة المجلس القومى للمرأة بأسيوط والنائب علاء سليمان عضو مجلس النواب والعديد من أساتذة الجامعات بالمحافظة والسياسيين والقيادات الطبيعية والاهالى .
حيث كان فى استقبال المدعويين بعض الأطفال حاملين الشيكولاتة والورود .
وبدأت فعاليات اللقاء بكلمة الترحيب للقس رفيق ثابت راعى الكنيسة والتى رحب فيها بالحضور مشيدا بقوة و وحدة الشعب المصرى مسلمين واقباط وتماسكهم وتراحمهم لافتا إلى أن هذا التجمع هو اللقاء السنوى الثانى للاحبة فى أجواء رمضانية تتسم بالالفة والمحبة والتشارك فى إحياء المناسبات المختلفة تعبيرا عن عمق العلاقات وتقاربها .
وأشار القس رفيق ثابت إلى أن هذا اليوم هو يوم عيد يجمعنا فيه المحبة نحو بعضنا البعض والتى تملأ قلوبنا كأصدقاء وشركاء فى الوطن . 
وتضمنت فعاليات لقاء المحبة عرض بعض الترانيم والأناشيد للاطفال بعنوان "احفظ بلادنا يارب " ثم عرض فيلم تسجيلى عن فعاليات اللقاء السنوى الماضى .
كما تم عرض اناشيد المسحراتى بمصاحبة دقات الدفوف والطبول ليبدأ السحور الرمضانى وسط جو من السعادة والتشارك فى مائدة واحدة وذلك على انغام بعض الاغانى الرمضانية والوطنية .
وفى نهاية اللقاء تم الاستماع الى بعض كلمات الحضور تعبيرا عن شكرهم وتقديرهم لراعى الكنيسة والقائمين على اللقاء وما لمسوه من دفء ومحبة فى التشارك فى سحور رمضانى وتجمع للاهل والأحبة والأصدقاء من أبناء المحافظة .
كما تم التقاط بعض الصور التذكارية مع الحضور .

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أسيوط أخبار أسيوط حفل سحور رمضانى الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط الكنيسة الانجيلية الثانية

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