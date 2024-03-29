إصابة 3 أشخاص في تصادم تروسيكل ونصف نقل بالمنيا

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين مركبة تروسيكل وسيارة نصف نقل بإحدى قرى مركز المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين مركبة تروسيكل وسيارة نصف نقل بطريق إحدى قرى مركز المنيا وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

