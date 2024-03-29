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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بمنح الجنسية السعودية لـ8 أشخاص، وذلك وفقا لما كشفته الجريدة الرسمية بالمملكة «أم القرى» اليوم (الجمعة).

ووفق ما أعلنته الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض، أنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم «41582» وتاريخ 1445/6/5 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ«عبدالإله جلال عبدالكريم فرح» وزوجته «وشاء معروف حسن شمت»، وأولاده «صهيب، محمد، وعد، عائشة، وجن» المبلغ بخطاب مقام المرجع رقم «45319876» وتاريخ 1445/9/12.

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كما أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض، أنه صدر القرار الوزاري رقم «59» وتاريخ 1445/8/15 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ«ياسمين ياسر عبدالرحمن التركاوي»، وذلك بموجب المادة «14» من نظام الجنسية.

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خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

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