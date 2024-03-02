عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول بين جامعة الملك سلمان وأخرى بالنمسا والمجر

وفد جامعة الملك سلمان
وفد جامعة الملك سلمان الدولية

عقدت جامعة الملك سلمان الدولية بروتوكول تعاون مع جامعتي بالنمسا والمجر  في عدة مجالات تعليمية 
أثناء زيارة وفد  من الجامعة برئاسة الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية.


وبدأ وفد الجامعة زيارته  الى جامعة IMC بمدينة كريمز بدولة النمسا، لبحث الخطوات التنفيذية لخطة التعاون بين الجامعتين في مجالات السياحة والضيافة، والتمريض، وعلوم الحاسب، والعلاج الطبيعي.

وأعرب رئيس جامعة الملك سلمان  عن سعادته بالزيارة وحسن الاستقبال، مشيداً بالنجاحات التي حققتها الزيارة، حيث شهدت مباحثات لتطوير سبل التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين، متمنياً مزيداً من التنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية، ووضع خطة يتم العمل على تنفيذها على الفور، في المجالات المتفق عليها وكذلك السعي الى التعاون في تبادل بناء القدرات العلمية والبحثية والاكاديمية.

وعلى هامش الزيارة قام وفد الجامعة بمقابلة سفير جمهورية مصر العربية بدولة النمسا ومناقشة سبل تقوية العلاقات مع الجامعات النمساوية واستغلال فرص التعاون في مجالات الدراسة والتدريب.

كما قام الوفد بزيارة الى جامعة  Semmelweise بدولة المجر لبحث سبل التعاون في المجالات الطبية، حيث تعتبر جامعة Semmelweise من الجامعات المتميزة في المجالات الطبية.

وأشار  الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة الى أن الهدف من التعاون مع جامعة  Semmelweise هو تقوية جودة التعليم الطبي بجامعة الملك سلمان الدولية، وتبادل اعضاء هيئة التدريس، وبحث تدريب الطلاب العملي والفحص الاكلينيكي بدولة المجر، وحصول خريجي جامعة الملك سلمان الدولية على منح الماجستير من جامعة Semmelweise بدولة المجر، والعمل على طرح شهادة مشتركة ما بين الجامعتين، وتسعى الجامعة الى تقديم فرصة للطلاب لدراسة أحدث أساليب الطب الدولية داخل كلية الطب البشري بجامعة الملك سلمان الدولية من خلال هذه الشراكة ، حيث تعتبر جامعة  Semmelweise واحدة من أفضل الكليات الطبية في أوروبا، وذلك بهدف إعداد خريج ذو كفاءة عالية، قادرا على ممارسة مهنة الطب في التخصصات المختلفة وتقديم الرعاية الصحية متوافقا مع المعايير المهنية العالمية والدولية.

وتسعى جامعة الملك سلمان الدولية الى تعزيز سُبل التعاون الدولي مع العديد من الجهات والمؤسسات على مختلف المستويات، ومن خلال عدة إجراءات، أهمها توقيع العديد من البروتوكولات واتفاقيات التعاون مع  الجامعات والجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية التي تحظى بسمعه طيبة في مجال التعليم الجامعي على مستوى العالم،  بهدف رفع مستوى خريجيها بما يواكب مستويات الجامعات العالمية.

وفد جامعة الملك سلمان

IMG-20240302-WA0025
IMG-20240302-WA0025
IMG-20240302-WA0026
IMG-20240302-WA0026
IMG-20240302-WA0028
IMG-20240302-WA0028
جنوب سيناء وفد جامعة الملك سلمان بروتوكول النمسا المجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

جامعة الملك سلمان الدولية تنظم الملتقى التوظيفي الأول لتأهيل طلابها إلى سوق العمل

جامعة الملك سلمان الدولية تعلن عن تنظيم ملتقى توظيفي الثلاثاء المقبل

ترشيحاتنا

الرئاسة التركية توضح حقيقة اجتماع أردوغان والأسد في موسكو

مصدر رفيع المستوى: تقدم ملحوظ في مفاوضات الهدنة بغزة ونسعى لاتفاق عادل

58 مليون جنيه.. قرار عاجل من المحكمة في قضية رشوة التموين.. تفاصيل

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

30 مليون كيلو سكر وزيت.. مرافقة نارية من النيابة في رشوة التموين

بعد استبعاده من المباريات .. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة عاجلة لكهربا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 27 جنيه| أول كيس سكر مدون عليه السعر عليه بعد قرار التموين

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في دبي

چورچينا تثير الجدل في باريس بإطلالة غير متوقعة| شاهد

جورجينا رودريجيز تثير جدلاً بفستان يشبه قميص كريستيانو رونالدو.. فيديو

فيديو

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

شاهد| طائرات الجيش المصري تحلق فوق غزة وتنزل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع

استغل 100 وفتاة وثقت مقطعا له|تفاصيل جديدة في أكبر قضية استغلال قاصرات أجنبيات

الأكبر في العالم.. سيدة تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب لسانها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ