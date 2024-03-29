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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحف شرم الشيخ يحتفل بعيد البشارة

متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ

تحت عنوان "البشارة و العذراء" يقيم متحف شرم الشيخ معرضاً مؤقتاً للآثار، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد البشارة القبطي.

وأوضحت المهندسة ميريام إدوارد المشرف العام على متحف شرم الشيخ أن المعرض يضم أيقونة ثلاثية تجمع بين ثلاث أيقونات مرتبطة ببعضها موضوعياً وهي أيقونة البشارة، وأيقونة القديس يوحنا، وأيقونة القديس متي، والتي تبرز أهمية الأيقونات في توثيق الأحداث الكتابية حيث تعد الأيقونة بمثابة كتاب لمن يجهل القراءة والكتابة حيث تقرأ الأيقونة من خلال معرفة دلالات الرموز والألوان.

وأضافت أنه تم إقامة ندوة ثقافية على هامش افتتاح المعرض عن فن الأيقونات وأهميته وتاريخه بالإضافة لشرح تفصيلي للأيقونات المعروضة بالمعرض المؤقت وكلمة عن كيفية الترميم وأهمية صيانة الأيقونات وحفظها.

و من الجدير بالذكر أن المعرض المؤقت يقام بقاعة الحضارات بجوار الركن البيزنطي وسيستمر  لمدة شهرين حتى نهاية شهر مايو 2024.

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متحف شرم الشيخ البشارة العذراء البشارة و العذراء عيد البشارة

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