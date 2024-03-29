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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء .. حركة تغييرات واسعة للقيادات التعليمية بالإسكندرية

حركة تغييرات واسعة
حركة تغييرات واسعة بمديرية التعليم بالإسكندرية

 

أعلن الدكتور عربي أبوزيد حركة تغييرات وتنقلات وترقيات لمديري عموم الإدارات التعليمية، في أكبر حركة منذ سنوات لتجديد الدماء في الإدارات التعليمية.

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وكشف أبوزيد أن الحركة جاءت نتيجة وصول بعض القيادات لسن التقاعد ولضرورة تنشيط بعضها بتحركات بينها، بالإضافة إلى ترقية بعض الوكلاء إلى مناصب مديري عموم وترقية بعض الوكلاء.

وجاءت الحركة التي اعتمدها اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، بناء على مذكرة عرض من الدكتور عربى ابوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية.

وتضمنت التغييرات ما يلي:

أ/ محمد سليمان مدير عام غرب

أ/ جلال عيد مدير عام شرق 

أ/عادل حسين مدير عام وسط

أ/ بسيونى محمد مدير عام العامرية 

أ/ هبه سليمان مدير عام العجمى 

د/ رحاب جابر مدير عام برج العرب 

د/روحية ابو غالى مدير عام الجمرك 

أ/ ناصف ماهر وكيل إدارة برج العرب 

أ/ ناهد حسين وكيل إدارة وسط 

أ/ السيد الازوك وكيل إدارة الجمرك 

أ/ خالد حماد وكيل إدارة العجمى 

أ/ خلود ابو العلا وكيل إدارة العامرية 

 

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