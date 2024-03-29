مضاعفة أجر الموظفين في إجازة عيد الفطر خلال أيام.. اعرف الموعد والشروط

بالتزامن مع الدخول على العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 2024، والذي تبدأ اول ليلة بهم غدا السبت، تتزايد معدلات بحث المواطنين على موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، قد أعلن عن موعد عيد الفطر المبارك 2024 في مصر، مشيرا إلى أنه سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 ويستمر حتى الجمعة الموافق 12 من ذات الشهر .

إجازة عيد الفطر المبارك 2024

وفي إجازة عيد الفطر المبارك 2024، يحصل الموظفون بالقطاعين الخاص والحكومي على إجازة كاملة كاملة وتكون مدفوعة الأجر، وحال العمل بها يكون أجر الموظف مضاعفا وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ولكن يوجد بنود بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تمنع فيها الموظف من الحصول على اجازته الرسمية، بل يتم استدعاءه للعمل حتى وإن كانت أيام العيد.

إجازة العيد مدفوعة الأجر

ونصتّ المادة 52 من قانون العمل على أنه يتم تشغيل العامل في هذه الأيام “ الأعياد والمناسبات” إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، اي ضعفه.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

وتؤدى صلاة العيد عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 5:59 صباحًا بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، وفقا لما كشفه المعهد القومي للبحوث الفلكية.