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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لموظفي القطاع الخاص.. ضوابط جديدة للحصول على إجازة الأعياد وأداء العمرة في القانون

إجازة
إجازة

يستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، حصول الموظفين والعمال بالقطاعات والمؤسسات الخاصة على حقوقهم كاملة ، كما أنه يلزم صاحب العمل والعامل الالتزام بحقوق كل منهما والتزاماتهما على مدار فترة العمل وبعد انقضاء عقد العمل بينهما.


ومنح قانون العمل الجديد الموظفين ، إجازة في الأعياد وكذلك حصولهم على إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو العمرة،  ونظرا لأهمية أداء العمرة في شهر رمضان المبارك يرغب الكثير من الموظفين السفر لأدائها.

 

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في هذا الصدد، نصت المادة 52 من قانون العمل  على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

 

في حين نصت المادة 53 على أنه للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

 

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لموظفي القطاع الخاص.. ضوابط جديدة للحصول على إجازة الأعياد وأداء العمرة في القانون


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