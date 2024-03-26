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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الإجازات المتبقية في عام 2024.. منها عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر
موعد إجازة عيد الفطر

موعد إجازة عيد الفطر .. تعد الإجازات والعطلات الرسمية من بين الإجازات التي ينتظرها الموظفون سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، حيث يسعى الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.

ويحصل الموظفون على إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

وتبلغ عدد الإجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين يومين إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

وقد أوضح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.

موعد إجازة عيد الفطر


موعد إجازة عيد الفطر 


وتأتي إجازة عبد الفطر المبارك وفق المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لمرصد حلوان، يوم الأربعاء 10 إبريل 2024.

وسيكون موعد إجازة عيد الفطر المبارك فلكيًا يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وصلاة العيد في تمام الساعة 5:59 صباحاً بمدينة القاهرة، وتكون الإجازة بداية من 10 إبريل حتى 13 إبريل في القطاع الخاص أو العام.

الإجازات المتبقية في عام 2024

- عيد تحرير سيناء يوافق يوم الخميس 25 أبريل 2024.

- عيد العمال يوافق يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

- عيد شم النسيم يوافق يوم الاثنين 6 مايو 2024

- إجازة يوم وقفة عرفات يوافق يوم السبت 15 يونيو 2024.

- عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد 16 يونيو 2024.

- إجازة عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الإثنين 17 يونيو 2024.

- ثورة 30 يونيو يوافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.

- رأس السنة الهجرية يوافق يوم الأحد 7 يوليو 2024

- عيد الثورة يوافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024

- عيد المولد النبوي الشريف يوافق يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.

- عيد نصر أكتوبر يوافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

 

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