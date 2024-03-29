عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

جمال شعبان يهاجم برنامج رامز جلال.. لهذا السبب

رامز جلال
رامز جلال

هاجم الدكتور جمال عميد معهد القلب السابق برنامج رامز جلال المذاع في رمضان هذا العام .. فترى ما السبب؟
 

جربه على نفسه.. محمد هانى الناظر يكشف خطوات عمل سيروم للشعر

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

الرسول نهى عن تناوله وأمر بأكله في حالات أخرى..معلومات مثيرة عن طعام رمضاني

معجزة ربانية| توابل مذكورة في القرآن تحمى من أخطر الأمراض حتى السرطان

كتب دكتور جمال شعبان عبر صفحته على فيسبوك من الآخر نحن نعيش في زمن رامز جلال كل مقالب وتمثيل وكاذب وادعاء.

وعبر جمال شعبان عن استيائه من فكره برنامج رامز جلال التي تعتمد على أن بعض الناس تتحمل الاهانات في سبيل حفنة دولارات واخرون يحصدون اعلى المشاهدات والدولارات أما غالبية الناس تتفرج على المساخر وتبتسم.

جمال شعبان
جمال شعبان

ويقدم رامز جلال هذا العام برنامج مقالب بين النجوم والمشاهير في الوطن العربي تحت اسم رامز جاب من الاخر

ويعتمد برنامج رامز جلال على نوع مختلف من البرامج، حيث أنه يخبر النجوم بأنه يعد لهم عدة مقالب في الحلقة ولكن لا يخبرهم بنوعيتها ويتفاجأ النجوم بأن اول مقلب في الحلقة هو حضورها مع أكثر فنان على خلاف معه من داخل الوسط.

رامز جلال رامز جاب من الاخر برنامج رامز جلال جمال شعبان دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

رقم خرافي| تعرف على حجم ثروة محمد صلاح.. وهذه قائمة أغنى لاعبي العالم

موضوعات متعلقة

أقسم بها الله في القرآن.. فاكهة من ياميش رمضان تمنع أمراضا خطيرة

لن تخطر ببالك .. 4 أشياءهتريحك من تعب الحموضة بعد الفطار

طريقة عمل المحشى المشكل بسرعة

نتائج مذهلة عند شرب الدوم يوميا

أسهل حلويات لرمضان .. طريقة عمل الكريم كراميل

تعبت من الحر.. مشروبات تروي العطش بسرعة في الصيام

موعد الكسوف الكلي 2024 بالساعة والدقيقة.. أهم المعلومات عنه

هيحصل بعد أيام .. تأثير الكسوف الكلي على الجسم والنفسية

ترشيحاتنا

أول رد من كولر بعد فوز الأهلي على سيمبا..وهذا موقف الدوليين

إحصائية صادمة تضع هالاند ومحمد صلاح خارج أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي

الزمالك عزبة خاصة.. رد جرئ من أمير مرتضي منصور على هذة الإشاعة

مصري يتبرع بـ 5 ملايين جنيه إسترليني لحزب المحافظين وسوناك يمنحه لقب الفروسية

حكاية خير برعاية مجلس القبائل ..100 شاحنة ومساعدة 7 آلاف على الزواج

ملتقى الأزهر: حقوق المرأة نصف المجتمع.. وإعداد وتربية للنصف الآخر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتختفي خالص.. أضرار خطيرة لـ الكسوف الكلي للشمس

جمال شعبان يهاجم برنامج رامز جلال.. لهذا السبب

عشبة مهملة تعالج 7 مشكلات شائعة .. المعدة والتوتر أبرزها

بشرى سارة للمصريين .. وهذه السيارة في متناول الجميع | ماذا يحدث بالأسواق

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ