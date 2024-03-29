جمال شعبان يهاجم برنامج رامز جلال.. لهذا السبب

هاجم الدكتور جمال عميد معهد القلب السابق برنامج رامز جلال المذاع في رمضان هذا العام .. فترى ما السبب؟



كتب دكتور جمال شعبان عبر صفحته على فيسبوك من الآخر نحن نعيش في زمن رامز جلال كل مقالب وتمثيل وكاذب وادعاء.

وعبر جمال شعبان عن استيائه من فكره برنامج رامز جلال التي تعتمد على أن بعض الناس تتحمل الاهانات في سبيل حفنة دولارات واخرون يحصدون اعلى المشاهدات والدولارات أما غالبية الناس تتفرج على المساخر وتبتسم.

جمال شعبان

ويقدم رامز جلال هذا العام برنامج مقالب بين النجوم والمشاهير في الوطن العربي تحت اسم رامز جاب من الاخر

ويعتمد برنامج رامز جلال على نوع مختلف من البرامج، حيث أنه يخبر النجوم بأنه يعد لهم عدة مقالب في الحلقة ولكن لا يخبرهم بنوعيتها ويتفاجأ النجوم بأن اول مقلب في الحلقة هو حضورها مع أكثر فنان على خلاف معه من داخل الوسط.