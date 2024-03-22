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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الرسول نهى عن تناوله وأمر بأكله في حالات أخرى..معلومات مثيرة عن طعام رمضاني

صيام رمضان
صيام رمضان

يعد الزبيب من أشهر الأطعمة الرمضانية التى يتم إضافتها على الحلويات والخشاف، ولكن لايعلم الكثيرون أنه من الأطعمة النبوية التى وردت عنها أحاديث عديدة.

فعن ابن عباس قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ"، رواه مسلم.

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ولكن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تناول الزبيب فى حالة نقعه مع التمر حتى لا يصبح مسكرا، فقد روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا.

واكتشف العلماء فى العصر الحديث فوائد عديدة لتناول الزبيب بشكل يومي نعرض لكم أأبرزها وفقا لما جاء فى موقع  "healthshots"


علاج الإمساك
المعدة بالإمساك هي حفرة الجحيم لجسم صحي. لهذا السبب عليك أن تبقي عملية الهضم واضحة طوال الوقت، ومن المؤكد أن الزبيب يمكن أن يساعدك!


الزبيب غني بالألياف الغذائية غير القابلة للذوبان، مما يجعله ملينًا طبيعيًا يحسن حركة الأمعاء، ويضمن التخلص السلس من البراز من نظامنا.


الفوائد الصحية للزبيب
 يوفر الزبيب الراحة من الإمساك بالإضافة إلى مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل آلام البطن ومتلازمة القولون العصبي والغازات والانتفاخ وانتفاخ البطن وما إلى ذلك.

 الزبيب لزيادة الوزن

إذا كنت ترغب في زيادة الوزن بشكل صحى ، فالزبيب أفضل وسيلة لانه غني بالفركتوز والجلوكوز، ويمنحك الكثير من الطاقة ويساعدك على زيادة الوزن دون زيادة الكولسترول السيئ في نظامك.


الوقاية من السرطان
"يوفر الزبيب فوائد مضادة للسرطان، بسبب وجود الكاتيكين حيث يحتوي على مركبات البوليفينول التي تمتلك مركبات مضادة للأكسدة.


الحفاظ على ضغط الدم 
يمكن أن يؤدي التوتر وعاداتنا الغذائية إلى تقلبات في ضغط الدم لدينا. وهذه ليست علامة جيدة. لكن الحمد لله، الزبيب لديه حل لهذه المشكلة أيضًا.

يحتوي الزبيب على نسبة عالية من البوتاسيوم، والبوتاسيوم هو موسع طبيعي للأوعية الدموية، مما يريح الأوعية الدموية، ويحسن الدورة الدموية، وبالتالي يوفر الراحة من ارتفاع ضغط الدم كما أن الألياف الغذائية الموجودة في الزبيب تقلل من تصلب الأوعية الدموية، والذي بدوره يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم.

انواع الزبيب
انواع الزبيب

الزبيب يعزز المناعة
يحتوي على عناصر غذائية أساسية مثل الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى مركبات أخرى، مثل مضادات الأكسدة والبوليفينول.

كل هذه العناصر تساعد في محاربة الجذور الحرة في نظامنا، وتثبيتها، ومنعها من التسبب في أضرار تأكسدية لخلايانا بما في ذلك خلايا الدم البيضاء التي تشكل العمود الفقري لجهاز المناعة لدينا كما يحتوي الزبيب  على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، مما يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى المختلف

يحمى من النقرس والتهابات المفاصل 
الزبيب مفيد في تخفيف الآلام الناجمة عن المشاكل الالتهابية مثل التهاب المفاصل والنقرس وذلك بسبب وجود مضادات الأكسدة والبوليفينول واجعل والديك يتناولان الزبيب يوميا، خاصة إذا كانا مصابين بالتهاب المفاصل مما يخفف الألم والالتهاب المرتبط بالنقرس والتهاب المفاصل.

 يساعدك على النوم بشكل أفضل
لأسباب متعددة، فإن قلة النوم الهادئ يمكن أن تدمر صحتك العقلية والجسدية لقد وجد أن الزبيب مفيد جداً لعلاج الأرق، وذلك بسبب وجود العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد الذي يعالج الانيميا ويحسن عملية التمثيل الغذائي ويحمل الأكسجين ويقوي المناعة ويضمن نومًا أفضل.

 

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