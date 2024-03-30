أغانى كبار نجوم الطرب بصوت "مؤمن خليل" فى الليلة 12 لـ "هل هلالك"

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، انطلقت فعاليات الليلة الثانية عشرة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك اليوم الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

حيث تغنى الفنان "مؤمن خليل" الفائز بالجائزة الأولى مناصفة في مسابقة أنا المصري بنسختها السادسة، فى الليلة الثانية عشرة من برنامج هل هلالك بنسخته الثامنة، بباقة من أشهر أغانى كبار نجوم الطرب، منها " عيون بهية، مسا النور والهنا، أنا بعشق البحر، نسم علينا الهوا، بحبك وحشتيني، المليونيرات، علي صوتك، غريبة الناس، أحسن ناس".

ويأتى الحفل في إطار حرص المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، على تقديم الأصوات المتميزة إلى الساحة الفنية، وفي هذا الإطار أيضا تم تقدم الفنان علي الألفي الفائز بالجائزة الثانية فى مسابقة أنا المصرى بنسختها السادسة، كما تم تقديم الفنانة آية عبد الله الفائزة بالمركز الثانى مناصفة فى مسابقة أنا المصرى بنسختها الثالثة.

كما شارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك .

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق ٢٢ رمضان .