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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل رحيل الحلقة 4 .. ياسمين صبري تبلغ عن نفسها بقتل أحمد بدير

مسلسل رحيل
مسلسل رحيل

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة الرابعة من مسلسل رحيل لـ الفنانة ياسمين صبري، ضمن السباق الدرامي الرمضاني الجاري. 

وخلال الحلقة الرابعة من مسلسل رحيل، تعترف رحيل (ياسمين صبري) بقتل شديد الإتربي (أحمد بدير)، بينما يفكر ابن الأخير بدر (أحمد صلاح حسني) في في كيفية أخذ حق والده، ويطلب منه شقيقه (محمد مهران) تقسيم التركه ولكن يرفض بدر.

وخلال الحلقة الرابعة من مسلسل رحيل، يتم حذف تسجيلات واقعة مقتل شديد الإتربي، قبل وصولها لمدرية الأمن، بينما ترفض أسرة شديد تلقي العزاء. 

ويحاول صلاح (محمد الكيلاني) الوصول لدليل براءة حماه ووالد رحيل، وتختتم أحداث الحلقة بذهاب رحيل إلى مديرية الأمن للابلاغ عن نفسها بقتل شديد الإتربي، لتخرج والدها المتهم في القضية، بعدما أصيب بوعكة صحية. 

بوسترات مسلسل رحيل

طرحت الفنانة ياسمين صبرى عدد من البوسترات الدعائية لمسلسل رحيل المقرر عرضه فى النصف الثانى من موسم رمضان 2024.

وظهرت ياسمين صبري فى البوستر بشخصيتين مختلفتين ، وتصدرت ياسمين صبرى التريند بسبب إطلالتها واظافرها التى لفتت نظر متابعيها. 

مسلسل رحيل

يعرض مسلسل رحيل، بشكل حصري علي قناة أبو ظبي الفضائية بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

أحداث مسلسل رحيل 

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة  بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع  ومحمد امام  في فيلم " أبو نسب ". 

ياسمين صبري

وكانت أعربت الفنانة ياسمين صبري عن سعادتها بمشاركتها فى فيلم “أبو نسب” الذى يعرض حاليًا فى دور العرض السينمائية ، مع الفنان محمد عادل إمام .

وقالت ياسمين صبري لـ"صدى البلد"، إنها تستمتع بالعمل مع محمد عادل إمام دائمًا بسبب وجود كيميا بينهما فى الأعمال التى قدماها سويًا .

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام. 

رحيل مسلسل رحيل ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري أحمد بدير احمد صلاح حسني

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