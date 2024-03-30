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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

العشر الأواخر من رمضان.. فضلها وعبادات النبي فيها

العبادة في العشر
العبادة في العشر الأواخر من رمضان

ورد عن عبادة النبي في العشر الأواخر من رمضان الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم (كان رسول الله يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيره).

أدعية العشر الأواخر من رمضان .. احرص عليها مجاب فيها الدعاء

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العشر الأواخر من رمضان

وتعتبر العشر الأواخر من رمضان، وفقا لمنشور صادر عن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، هي أفضل ليالي العام، نظرا لما حباها الله تعالى من فضل وبما ميزها من خصائص وميزات.

وفضلت ليالي العشر الأواخر من رمضان بوجود ليلة القدر التي نزل فيها القرآن الكريم، وتتنزل الملائكة فيها، وهي ليلة خير من ألف شهر.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري (تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الأواخر من رمضان).

وكان من هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان، أنه كان يكثر فيها من الطاعات والنوافل، فكان النبي يقوم ليلها ويعين أهل بيته على اغتنامها.

فضل العشر الأواخر من رمضان

وغن فضل العشر الأواخر من رمضان، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث (كان النبي إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله، وأيقظ أهله).

كما كان من هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان أنه كان يعتكف في المسجد وينقطع للعبادة في هذه العشر، فعن عبد الله بن عمر، أنه قال (كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر من رمضان).

كما يجوز للمسلم أن ينوي الاعتكاف في المسجد وقت تواجده فيه ولو كان قليلا على قول بعض الفقهاء.

وتعتبر العشر الأواخر من رمضان، هي نهاية السباق الرمضاني التي تتطلب مزيد من جد واجتهاد، فعن أمنا عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: (كان يخلط في العشرين الأولى النبي من نوم وصلاة، فإذا دخلت العشر جد وشد المئزر).

متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال: متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان؟ والتي يهتم بها المسلمون لمعرفة موعد ليلة القدر من كل عام في شهر رمضان المبارك.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن موعد الليالي الوترية رمضان 2024،  في العشر الأواخر من رمضان المبارك 1445هـ على النحو التالي:
•       ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 30-3-2024م وتنتهي بفجر يوم الأحد 31-3-2024م
•       ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 2-4-2024م
•       ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الخميس 4-4-2024م
•       ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5-4-2024 وتنتهي بفجر يوم السبت 6-4-2024م
•       ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 7-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الاثنين 8-4-2024م

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