لا تشقون بعدها أبدا.. أحمد عمر هاشم يكشف فضل العشر الأواخر

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يغتنم العشر الأواخر من رمضان في الطاعة.

وأضاف أحمد عمر هاشم، خلال برنامج “يوميات الرسول”، المذاع على قناة "صدى البلد"، ورد عن النبي: « إِذا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رمَضَانَ؛ أَحْيا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَه، وجَدَّ وَشَدَّ المِئزرَ».

فلا تشقون

وبشأن فضل العشر الأواخر من قال أحمد عمر هاشم: "إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدًا».

وواصل أحمد عمر هاشم: ومن أفعال النبي في هذه العشر الأواخر من رمضان، أنه كان يوقظ أهل بيته لاغتنام هذه الليالي من النفحات.