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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا تشقون بعدها أبدا.. أحمد عمر هاشم يكشف فضل العشر الأواخر

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يغتنم العشر الأواخر من رمضان في الطاعة.

وأضاف أحمد عمر هاشم، خلال برنامج  “يوميات الرسول”، المذاع على قناة "صدى البلد"،  ورد عن النبي: « إِذا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رمَضَانَ؛ أَحْيا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَه، وجَدَّ وَشَدَّ المِئزرَ».

فلا تشقون

وبشأن فضل العشر الأواخر من قال أحمد عمر هاشم: "إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدًا».

وواصل أحمد عمر هاشم: ومن أفعال النبي في هذه العشر الأواخر من رمضان، أنه كان يوقظ أهل بيته لاغتنام هذه الليالي من النفحات.

احمد عمر هاشم الدكتور أحمد عمر هاشم الازهر الشريف العشر الأواخر العشر الأواخر من رمضان النبي صلى الله عليه

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