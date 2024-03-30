نشرة الفن| تعرف على أعلى 10مسلسلات مشاهدة في مصر .. تشيع جثمان الروائي أسامة الشاذلي اليوم

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:
ماجدة خير الله: سلمي أبو ضيف موفقة في أعلى نسبة مشاهدة
عبرت الناقدة ماجدة خير الله عن اعجابها بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة ، والذي عرض خلال النصف الاول من شهر رمضان الكريم .
وقالت ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : أري أن سلمي أبو ضيف كان موفقة في أولي تجاربها في عالم البطولة المطلقة ، سواء من حيث الشكل أو المضمون .
في ذكرى ميلاده.. سر خلاف عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وقصة تصالحهما
تحل اليوم ذكرى ميلاد العندليب الأسمر “ عبد الحليم حافظ ” ، والذي يعد واحدا من أهم المطربين في تاريخ الوطن العربي .
أسمه الحقيقي عبد الحليم علي اسماعيل شبانة ، ولد بقرية الحلوات بمحافظة الشرقية وكان ترتيبه الرابع بين أخوته اسماعيل ومحمد و عليه، توفيت امه بعد مولده بأيام ثم لحق بها الأب قبل ان يتم حليم عامه الاول ، ليتولى تربيته خاله محمد عكاشة الذي الحقه بالكُتَّاب ثم المدرسة الابتدائية.
بدون سابق إنذار الحلقة 5 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
تعرض اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل “ بدون سابق إنذار ” ، والذي بدء عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان .
ومن المقرر عرض الحلقة الخامسة من مسلسل “ بدون سابق إنذار ” علي قناة dmc ، الساعة السادسة والربع مساءًا ، بينما ستكون الإعادة الساعة الخامسة فجرًا .
تشييع جثمان الروائي أسامة الشاذلي اليوم من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس
أعلنت الكاتبة الصحفية رشا الشامي، منذ قليل، وفاة زوجها الصحفي والروائي أسامة الشاذلي، بعد صاع طويل مع المرض خلال الفترة الماضية.
أشغال شقة ونعمة والعتاولة يتصدرون .. 10 أعمال الأعلي مشاهدة في مصر
علي الرغم من إنتهاء عرض حلقات مسلسلي “ أشغال شقة ” من بطولة الفنان هشام ماجد ، الا انه تمكن من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، عبر منصة شاهد vip .
واحتل مسلسل “ أشغال شقة ” من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال وشيرين وسلوي محمد علي المركز الاول من أصل عشرة مراكز هم الأعلي مشاهدة في مصر .
حق عرب الحلقة 20 .. القنوات الناقلة ومواعيد العرض
تعرض اليوم الحلقة 20 من مسلسل حق عرب ، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي علي عدد من القنوات الفضائية