نشرة الفن| تعرف على أعلى 10مسلسلات مشاهدة في مصر .. تشيع جثمان الروائي أسامة الشاذلي اليوم

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

عبرت الناقدة ماجدة خير الله عن اعجابها بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة ، والذي عرض خلال النصف الاول من شهر رمضان الكريم .

وقالت ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : أري أن سلمي أبو ضيف كان موفقة في أولي تجاربها في عالم البطولة المطلقة ، سواء من حيث الشكل أو المضمون .

تحل اليوم ذكرى ميلاد العندليب الأسمر “ عبد الحليم حافظ ” ، والذي يعد واحدا من أهم المطربين في تاريخ الوطن العربي .

أسمه الحقيقي عبد الحليم علي اسماعيل شبانة ، ولد بقرية الحلوات بمحافظة الشرقية وكان ترتيبه الرابع بين أخوته اسماعيل ومحمد و عليه، توفيت امه بعد مولده بأيام ثم لحق بها الأب قبل ان يتم حليم عامه الاول ، ليتولى تربيته خاله محمد عكاشة الذي الحقه بالكُتَّاب ثم المدرسة الابتدائية.



تعرض اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل “ بدون سابق إنذار ” ، والذي بدء عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان .

ومن المقرر عرض الحلقة الخامسة من مسلسل “ بدون سابق إنذار ” علي قناة dmc ، الساعة السادسة والربع مساءًا ، بينما ستكون الإعادة الساعة الخامسة فجرًا .

أعلنت الكاتبة الصحفية رشا الشامي، منذ قليل، وفاة زوجها الصحفي والروائي أسامة الشاذلي، بعد صاع طويل مع المرض خلال الفترة الماضية.

علي الرغم من إنتهاء عرض حلقات مسلسلي “ أشغال شقة ” من بطولة الفنان هشام ماجد ، الا انه تمكن من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، عبر منصة شاهد vip .



واحتل مسلسل “ أشغال شقة ” من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال وشيرين وسلوي محمد علي المركز الاول من أصل عشرة مراكز هم الأعلي مشاهدة في مصر .

حق عرب الحلقة 20 .. القنوات الناقلة ومواعيد العرض





تعرض اليوم الحلقة 20 من مسلسل حق عرب ، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي علي عدد من القنوات الفضائية