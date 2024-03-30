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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشغال شقة ونعمة والعتاولة يتصدرون .. 10 أعمال الأعلي مشاهدة في مصر

الاعمال الاعلي مشاهدة
الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر

علي الرغم من إنتهاء عرض حلقات مسلسلي “ أشغال شقة ” من بطولة الفنان هشام ماجد ، الا انه تمكن من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، عبر منصة شاهد vip . 
 

واحتل مسلسل “  أشغال شقة ” من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال وشيرين وسلوي محمد علي المركز الاول من أصل عشرة مراكز هم الاعلي مشاهدة في مصر . 

 

واحتل مسلسل نعمة الافوكاتو المركز الثاني علي الرغم من انتهاء عرض حلقاته ، والعمل من بطولة مي عمر وأحمد زاهر وأروي جودة وعماد زيادة وسلوي عثمان وكمال أبو رية وسامي مغاوري ومن اخراج محمد سامي وتاليف مهاب طارق ومحمد سامي . 

 

وجاء في المركز الثالث مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

وجاء في المركز الرابع مسلسل كامل العدد +1 ، والذي انتهي هو الاخر عرضه حلقاته في النصف الاول من شهر رمضان ، والعمل من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وميمي جمال . 

بينما احتل المركز الخامس مسلسل “ أعلي نسبة مشاهدة ” من بطولة سلمي أبو ضيف وانتصار ومحمد محمود وإنعام سالوسة وفرح يوسف . 

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بينما جاء في المركز السادس مسلسل  “ المداح ” من بطولة حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي ودنيا عبد العزيز ودياب . 

واحتل المركز السابع مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني ، وجاء في المركز الثامن مسلسل خيوط المعازيب ، وجاء مسلسل مسار اجباري في المركز التاسع ، وتذيل القائمة مسلسل صلة رحم من بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي . 

 

منصة شاهد vip منصة شاهد مسلسل نعمة الافوكاتو مسلسل مسار اجباري مسلسل كامل العدد 1 مسلسل كامل العدد مسلسل بابا جه مسلسل العتاولة مسار إجباري مسلسل صلة رحم مسلسل الحشاشين فتحي عبد الوهاب فرح يوسف سلوى محمد علي سامي مغاوري سلوي عثمان دينا الشربيني هشام ماجد الفنان هشام ماجد احمد السقا اسماء جلال أشغال شقة

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