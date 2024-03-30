الجيش الأوكراني: ارتفاع حصيلة ضحايا روسيا في الحرب إلى 441520 جنديا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت 30 مارس 2024 عن ارتفاع حصيلة ضحايا الجيش الروسي في الحرب الأوكرانية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان لها إن إجمالي الخسائر القتالية الروسية في أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 30 مارس 2024 ارتفع إلى حوالي 441.520 جنديا، بما في ذلك 730 جنديًا آخرين قتلوا أو جرحوا في القتال في اليوم الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت أن الجيش الأوكراني دمر 6951 دبابة روسية (+29 في اليوم الماضي)، و13284 مركبة قتالية مدرعة (+20)، و11006 أنظمة مدفعية (+15)، و1023 نظام إطلاق صواريخ متعدد، و736 نظام دفاع جوي (+1)، 347 طائرة، 325 طائرة هليكوبتر، 8701 مركبة جوية بدون طيار (+45)، 2046 صاروخ كروز (+24)، 26 سفينة حربية/قواطع، غواصة واحدة، 14670 مركبة آلية (+25)، و1814 وحدة معدات خاصة (+7).