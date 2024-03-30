طريقة عمل أسياخ الدجاج الحارة| جديدة و لذيذة

اسياخ الدجاج الحارة من الأكلات اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي وغير تقليدي.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل اسياخ الدجاج الحارة.





مقادير اسياخ الدجاج الحارة

٦ صدور دجاج

التتبيلة

١ ملعقة صغيرة بابريكا

١ ملعقة صغيرة بودرة ثوم

١ ملعقة صغيرة بودرة بصل

١ ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملح

١ ملعقة صغير بقدونس مجفف

٣ ملعقة كبيرة زيت

الصلصة الحارة

٣ ملعقة كبيرة مايونيز

١ ملعقة كبيرة عصير ليمون

١ ملعقة كبيرة فلفل حلو

٢ ملعقة صغيرة صلصلة السريراتشا

١ ملعقة صغيرة بقدونس مجفف



طريقة تحضير اسياخ الدجاج الحارة

في وعاء نضع جميع المكونات التتبيلة و نخلطها معا جيدا ثم نضع شرائح الدجاج في التتبيلة و نتركها لمدة ساعتين في التتبيلة

نشك شرائح الدجاج بأسياخ الخشبية كما في الصورة و و نرصهم في صينية الفرن و ندخلهم الفرن على الدرجة حرارة على اعلى درجة حرارة لمدة ٢٠ دقيقة

نخلط مكونات الصلصة الحارة و ندهن الاسياخ بالخلطة اول ما تنضج و تقدم ساخنة بالهنا و الشفا