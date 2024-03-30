عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تزامنا مع التقلبات الجوية.. 4 نصائح مهمة لـ مرضى الحساسية والجيوب الأنفية

أرشيفية
أرشيفية

قالت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الصدر بجامعة عين شمس، إن مرضى حساسية الصدر والجيوب الانفية الأكثر تأثيرًا بـ التقلبات الجوية وخاصة مع فترة دخول فصل الربيع، والذي تكثر فيه الموجات الترابية والتي تترجم فورًا إلى مشكلات طبية.
 

txt

ليلى أحمد زاهر: كنت كارهة شخصية "نسمة" وفكرت أعتذر قبل التصوير

txt

تزوجتا شخصا واحدا.. زفاف أشهر توأم ملتصق على جندي أمريكي سابق| شاهد

إغلاق النوافذ والأبواب

وأضافت “العسال” خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أنه يفضل عدم خروج مرضى حساسية الصدر والجيوب الانفية  إلا في الضرورة في فترات التقلبات الجوية مع إغلاق النوافذ والأبواب، وفي حالة الخروج من المنزل يفضل استخدام الكمامات.

 

وأكدت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الصدر بجامعة عين شمس أن مرضى حساسية الصدر والجيوب الانفية  يجب أن يواظبوا على تلقي الأدوية الخاصة خلال هذه فترة التقلبات الجوية حتى يقلل من المشاكل الطبية التي قد تصيبه.

 

حساسية الصدر الجيوب الانفية التقلبات الجوية الاولي المصرية جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتح.ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

إجازة عيد الفطر 2024.. مفاجأة سارة لطلاب المدارس والجامعات

موضوعات متعلقة

3 ظواهر جوية|الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتحذر من هذا الأمر

ليلى أحمد زاهر: كنت كارهة شخصية "نسمة" وفكرت أعتذر قبل التصوير

تزوجتا شخصا واحدا.. زفاف أشهر توأم ملتصق على جندي أمريكي سابق| شاهد

الأضواء الشمالية تعتلى فوهة بركان أيسلندا المتفجر|شاهد

ليلة دامية على غزة.. غارات إسرائيلية تقتل فلسطينيين بينهم أطفال ونساء

نهال طايل: الستر نعمة عظيمة أوي.. والرزق مش بس فلوس

خطوة بخطوة.. طريقة عمل الكباب الهندي

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل سلطة الجرجير

ترشيحاتنا

مدبولي: مستمرون في تقديم الدعم المطلوب للتوسعات الجديدة لأي مصنع

راح يغير عملة رجع جثـ.ة هامدة.. حكاية سائق توكتوك الشرقية

شاهد.. متظاهرون أمريكيون يمنعون سفينة حربية من التحرك لدعم إسرائيل

رسالة مهمة من وزارة الحج للمعتمرين| تعرف عليها

مدبولي: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليًا بمشاركة القطاع الخاص

صدمة قبل الكلاسيكو.. مدرب بروسيا يعلن عن غيابات مؤثرة أمام بايرن ميونيخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان بالريش| شاهد

ليست البلهارسيا السبب.. تعرف على السبب الحقيقي لوفاة العندليب عبد الحليم حافظ

إلهام شاهين تتألق في سحور رمضان بهذه الإطلالة| شاهد

الصين تسيطر.. ربع السيارات الكهربائية في شوارع أوروبا مصنعة في هونج كونج

فيديو

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ