تزامنا مع التقلبات الجوية.. 4 نصائح مهمة لـ مرضى الحساسية والجيوب الأنفية

قالت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الصدر بجامعة عين شمس، إن مرضى حساسية الصدر والجيوب الانفية الأكثر تأثيرًا بـ التقلبات الجوية وخاصة مع فترة دخول فصل الربيع، والذي تكثر فيه الموجات الترابية والتي تترجم فورًا إلى مشكلات طبية.



إغلاق النوافذ والأبواب

وأضافت “العسال” خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أنه يفضل عدم خروج مرضى حساسية الصدر والجيوب الانفية إلا في الضرورة في فترات التقلبات الجوية مع إغلاق النوافذ والأبواب، وفي حالة الخروج من المنزل يفضل استخدام الكمامات.

وأكدت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الصدر بجامعة عين شمس أن مرضى حساسية الصدر والجيوب الانفية يجب أن يواظبوا على تلقي الأدوية الخاصة خلال هذه فترة التقلبات الجوية حتى يقلل من المشاكل الطبية التي قد تصيبه.