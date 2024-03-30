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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول ظهور لـ أحمد رفعت بعد تحسن حالته داخل المستشفى.. شاهد

وزير الرياضة مع أحمد
وزير الرياضة مع أحمد رفعت

زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعب أحمد رفعت بعد تحسن حالته داخل المستشفى.

وظهر أحمد رفعت، لاعب فيوتشر يتحدث مع وزير الرياضة، بصحة جيدة في أحدث ظهور بعد سقوطه على أرض الملعب.

أحمد رفعت ووزير الشباب والرياضة 

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه وفق التطورات الصحية الأخيرة لحالة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت تبين تحسن حالة اللاعب بعد نقله لمستشفى وادي النيل بالقاهرة، حيث تم نقله بمنتهي الحرفية.

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وتابع وزير الشباب أن المدرسة الطبية المصرية لها تاريخها وأصولها وعلمائها وهذه هي مصر، وبالتالي فإن حالة اللاعب أحمد رفعت أصبحت أكثر استقرار ودخلت في مدرج التطور الطبيعي، كما أن اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة تضم خبراء على أعلى مستوى من المتخصصين وأساتذة القلب.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة أرسلت خطابا لاتحاد كرة القدم  بضرورة تعميم جهاز الصدمات الكهربائي ويتم استخدامه في الملعب قبل النقل إلى المستشفيات، موضحا أن الكود الخاص بالوزارة هو تواجد سيارة إسعاف مجهزة في أرض الملعب، وأن وجود هذا الجهاز في الملعب سيكون له تأثير كبيرا جدا في سرعة علاج أية إصابات طارئة.

أحمد رفعت وزير الشباب والرياضة لاعب فيوتشر حالة احمد رفعت أشرف صبحي

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