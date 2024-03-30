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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الاستبعاد.. عبد الله السعيد وناصر ماهر يطلبان الانضمام لمعسكر الزمالك.. لماذا؟

صدى البلد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب: “عبدالله السعيد وناصر ماهر يطلبان التواجد في معسكر الزمالك خلال مباراة مودرن فيوتشر لتحفيز زملائهما وسط استبعادهما بسبب عدم القيد الافريقي”. 

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42 مباراة ولقب وحيد .. تاريخ الزمالك مع الكونفدرالية

مران الزمالك استعدادا لمودرن فيوتشر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الاكتفاء بالفقرات البدنية خلال مران أمس الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.  

 

 

وفضل جوميز خوض تدريبات بدنية مختلفة خلال مران اليوم، وتدريبات خفيفة بالكرة واللعب من لمسة واحدة، من أجل الحفاظ على اللاعبين وعدم تعرضهم للإجهاد قبل مواجهة مودرن فيوتشر المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.

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