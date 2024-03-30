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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يبدأ رحلة العودة إلى القاهرة بعد الفوز على سيمبا

صدى البلد

كشف اللاعب أحمد حسن عن بدء عوده الأهلي إلي القاهرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"الأهلي يبدأ رحلة العودة إلي القاهرة بعد الفوز على سيمبا".

تقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة السادسة عشرة بالدوري المصري الممتاز، في الثامن من شهر أبريل المقبل.

وتقرر تأجيل مباريات الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز لمدة ثلاثة أيام، لتقام أيام 3 - 4 - 5 أبريل الحالي.

وتأجلت مواجهات الإسماعيلي مع سموحة، والجونة مع المقاولون العرب، وسيراميكا كليوبترا مع زد التي كان من المقرر إقامتها الأحد المقبل، لتقام الأربعاء الموافق الثالث من أبريل.

كما تأجلت مباريات إنبي مع فاركو، المصري مع الاتحاد والبنك الأهلي مع الداخلية التي كان من المقرر إقامتها الاثنين المقبل، لتقام الخميس الموافق الرابع من أبريل، بينما تأجلت مواجهة بيراميدز مع طلائع الجيش التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، لتقام الجمعة الموافق الخامس من أبريل.

 

 

 

 

 

 

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