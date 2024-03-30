42 مباراة ولقب وحيد .. تاريخ الزمالك مع الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.

تاريخ مشاركات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية:

عدد المشاركات: 5 مرات (1998، 1999، 2015، 2018، 2019).

أفضل إنجاز:

البطولة: 1 مرة (2019).

أهم المشاركات:

نصف النهائي: مرتان (1999، 2015).

مرتان (1999، 2015). الدور الأول: مرتان (1998، 2018).

وخاض الزمالك في مشواره في الكونفدرالية 42 مباراة وحقق الزمالك 22 فوزًا وتعادل 10 مرات وخسر 10 مرات؛ وسجل الزمالك 68 هدفًا ودخل مرماه 32 هدفًا في 42 مباراة.

تفاصيل مشاركات الزمالك في الكونفدرالية:

1998:

خرج الزمالك من دور الـ 16 أمام النجم الساحلي التونسي.

1999:

وصل الزمالك إلى نصف النهائي وخسر أمام الرجاء المغربي.

2015:

وصل الزمالك إلى نصف النهائي وخسر أمام النجم الساحلي التونسي.

2018:

خرج الزمالك من دور الـ 32 أمام نهضة بركان المغربي.

2019:

حقق الزمالك لقب البطولة بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

مباريات الزمالك في الكونفدرالية عام 2024:

يلتقي الزمالك فيوتشر علي استاد القاهرة الدولي يوم 31 مارس في مباراة الذهاب والعودة في 7 أبريل على استاد القاهرة.