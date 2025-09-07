باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بقطع كابل كهربائى وسرقته بدائرة قسم شرطة الضواحى ببورسعيد.

القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل مقيم بدائرة القسم، وبحوزته (الأدوات المستخدمة) .

وبمواجهته إعترف بقيامه بسرقة كابل كهربائى بإستخدام الأدوات المضبوطة، وبيعها لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل خردة) "أمكن ضبطه" وتم بإرشاده ضبط المسروقات (كمية من النحاس المستخرجة من الكابل).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.