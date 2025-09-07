النيابة العامة تحقق في سقوط شخص من الطابق العاشر في فيصل بالجيزة

باشرت النيابة العامة بمحافظة الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط شخص من الطابق العاشر بمنطقة فيصل، والتي أسفرت عن وفاته في الحال.

سقوط شخص من الطابق العاشر في فيصل بالجيزة

ووجهت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ للمعاينة، وأمرت بفحص موقع الحادث وجمع التحريات اللازمة لتحديد ظروف وملابسات الواقعة.

كما طلبت تحريات قسم الشرطة المختص ورفع تقرير شامل عن سبب سقوط المجني عليه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لإجراء الصفة التشريحية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد سقوط شخص من علو مرتفع في أحد العقارات السكنية بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ للمعاينة.

وبالفحص تبين أن المجني عليه سقط نتيجة اختلال توازنه، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بعد استكمال جمع كافة البيانات والأدلة.