ليس دبلوماسيا.. مصرع شخص أسفل عجلات سيارة نجل موظف بسفارة عربية في المهندسين

لقي شخص مصرعه في الجيزة، إثر دهسه من سيارة تابعة لأحد موظفي السفارة الأردنية بالقاهرة، أثناء تواجده على الرصيف بشارع أحمد عرابي في حي العجوزة بالمهندسين.

وفاة شخص دهسًا على يد نجل موظف بالسفارة الأردنية في المهندسين

وأكدت مصادر أمنية، أن قائد السيارة ليس دبلوماسيًا كما أشيع، وإنما نجل أحد الموظفين الإداريين بالسفارة، وكان يقود السيارة في المكان المشار إليه وقت وقوع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل المجني عليه إلى مشرحة المستشفى، وضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتواصل الجهات المختصة التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث بدقة، وسط متابعة دقيقة لموقف السفارة الأردنية.