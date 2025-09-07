قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025

مع انتهاء إجازة المولد النبوي، بدأ المواطنون في البحث عن قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في2025، خاصة مع اقتراب العام، وانتهاء معظم العطلات الرسمية الصادرة من مجلس الوزراء بشكل رسمي.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

بعد مرور 9 أشهر من عام 2025؛ شهدنا فيها العديد من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، وكان آخرها المولد النبوي 2025؛ يتبقى للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص “إجازة رسمية واحدة” حتى نهاية العام الجاري.

الاجازات الرسمية2025

آخر إجازة في 2025

والإجازة الرسمية الوحيدة المتبقية خلال الفترة المقبلة هي إجازة 6 أكتوبر، خلال الشهر المقبل، وهي إجازة مدفوعة الأجر ورسمية لكل القطاعات بالدولة، وهي تعتبر آخر إجازة رسمية في 2025.

إجازة 6 أكتوبر 2025

طبقًا للأجندة الرسمية لرئاسة الجمهورية، يحتفل المصريون بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وفي انتظار قرار مجلس الوزراء، بشأن موعد الإجازة التي من المتوقع أن يتم ترحيلها ليوم الخميس.

ترحيل إجازة 6 أكتوبر

من المقرر أن يتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 ليوم الخميس، بعد قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس، وبذلك سيكون موعد إجازة 6 أكتوبر، هو الخميس الموافق 9 أكتوبر.

إجازة 6 أكتوبر

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 9 أكتوبر 2025؛ وذلك لضمان منح الموظفين عطلة طويلة متصلة بنهاية الأسبوع، وفقًا للنهج المتبع خلال الأعوام الماضية.