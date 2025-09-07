قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
شوبير: الاتجاه في الأهلي التعاقد مع مدرب أجنبي
إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو
احتفال مهيب.. وزير الأوقاف يكرم حفظة القرآن بمسجد سيدي إبراهيم المتبولي في المرج
عودة استثنائية.. أنغام تروج لحفلها المنتظر في لندن
أخبار البلد

قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025

رشا عوني

مع انتهاء إجازة المولد النبوي، بدأ المواطنون في البحث عن قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في2025، خاصة مع اقتراب العام، وانتهاء معظم العطلات الرسمية الصادرة من مجلس الوزراء بشكل رسمي. 

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

بعد مرور 9 أشهر من عام 2025؛ شهدنا فيها العديد من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، وكان آخرها المولد النبوي 2025؛ يتبقى للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص “إجازة رسمية واحدة” حتى نهاية العام الجاري.

الاجازات الرسمية2025

آخر إجازة في 2025

والإجازة الرسمية الوحيدة المتبقية خلال الفترة المقبلة هي إجازة 6 أكتوبر، خلال الشهر المقبل، وهي إجازة مدفوعة الأجر ورسمية لكل القطاعات بالدولة، وهي تعتبر آخر إجازة رسمية في 2025. 

إجازة 6 أكتوبر 2025

طبقًا للأجندة الرسمية لرئاسة الجمهورية، يحتفل المصريون بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وفي انتظار قرار مجلس الوزراء، بشأن موعد الإجازة التي من المتوقع أن يتم ترحيلها ليوم الخميس.

ترحيل إجازة 6 أكتوبر

من المقرر أن يتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 ليوم الخميس، بعد قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس، وبذلك سيكون موعد إجازة 6 أكتوبر، هو الخميس الموافق 9 أكتوبر. 

إجازة 6 أكتوبر

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 9 أكتوبر 2025؛ وذلك لضمان منح الموظفين عطلة طويلة متصلة بنهاية الأسبوع، وفقًا للنهج المتبع خلال الأعوام الماضية.

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

ماذا يحدث إذا نظرت لخسوف القمر؟

