هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

شارك المايسترو هاني فرحات فى حفل روائع الأوركسترا الذي أقيم داخل قصر فرساي التاريخي، ليكون أول مايسترو عربي يقود أوركسترا دار الأوبرا الملكية الفرنسية والسعودية.

وحرص على حضور الحفل سيدة فرنسا الأولي السيدة بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية الأوروبية والعربية .

وشهد الحفل تقديم مقطوعات موسيقية فرنسية ممزوجة بالتراث التاريخي لقصر فرساي، وتم تقديم فقرة موسيقية مشتركة تدمج بين الثقافتين السعودية والفرنسية، كما تضمّن البرنامج ميدلي للأفلام الفرنسية ومجموعة من المقطوعات السينمائية الشهيرة.

وعلى هامش إقامة حفل روائع الأوركسترا في العاصمة الفرنسية باريس التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، في قصر فرساي، وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، وذلك خلال زيارة الامير الرسمية لجمهورية فرنسا لتعزيز التعاون الثقافي القائم بين البلدين الصديقين.

هاني فرحات يقود أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية

وفى شهر مايو الماضي ، قاد المايسترو هاني فرحات أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية في حفل ضخم علي مسرح أوبرا سيدني أحد أهم المسارح العالمية.