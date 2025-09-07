عودة استثنائية.. أنغام تروج لحفلها المنتظر في لندن

روجت الفنانة انغام لحفلها المنتظر فى لندن الذى من المقرر إقامته يوم ٢٣ سبتمبر الجاري على مسرح قاعة رويال ألبرت الملكية ، والذى يعتبر الحفل الأول لها بعد إجرائها عملية جراحية دقيقة في ألمانيا.

وكتب الحساب الرسمي للفنانة انغام عبر موقع فيسبوك، "بعد رحله صعبه اجتازتها بالإيمان وقوة الدعاء تعود انغام لتقف على واحد من أعظم المسارح العالمية رويال ألبرت هول بلندن، يوم 23 سبتمبر، في أمسية موسيقية لن تتكرر.



إنها ليست مجرد حفلة، بل لحظة لقاء طال انتظارها.. ليلة تكتب سطورًا جديدة في حكاية فنانة غيّرت وجدان أجيال كاملة".

واستكمل: “أنغام تدعوكم من القلب.. لتشاركوها هذه العودة الاستثنائية، وتكونوا جزءًا من أمسية خالدة تبقى في الذاكرة إلى الأبد”.

اول ظهور للفنانة انغام بعد عودتها من رحلة العلاج

وكان الظهور الأول لأنغام بعد عودتها من رحلتها العلاجية في ألمانيا بحفل فريق كايروكي ضمن ختام مهرجان العلمين

وشاركت الفنانة أنغام، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، فيديو يوثق لحظة احتفاء الفنان أمير عيد، نجم فرقة كايروكي، بها خلال حفله الذي أقيم أمس في ختام مهرجان العلمين الجديدة.

وظهر أمير عيد على المسرح وهو يوجه التحية لأنغام، متمنيًا لها دوام الصحة بعد أزمتها الأخيرة، فيما قوبل حضورها بعاصفة من التصفيق من جانب الجمهور.

وعلّقت أنغام، عبر خاصية “ستوري” على إنستجرام، بقولها: “ألف شكر.. فعلًا حفلة متتنسيش”، في أول تعليق لها بعد الحفل، مؤكدة امتنانها للجمهور وسعادتها بالأجواء التي عاشتها.