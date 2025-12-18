قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء: استطلاع هلال شهر رجب 2025 السبت
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة
لافروف يصل القاهرة للمشاركة في منتدى الشراكة الروسية الأفريقية
الحكومة تعلن استهداف استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار.. ما القصة؟
زيارة البرهان إلى القاهرة.. رسائل حاسمة وخطوط حمراء ترسم ملامح الدور المصري في الأزمة السودانية
الحاسوب العملاق يوجه صدمة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا .. ماذا يحدث؟
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟
درجة الحرارة في الليل 11 مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
سجل بياناتك الآن.. شروط التقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2026
23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط
تحذير للمسافرين.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباح الجمعة وانخفاض في الرؤية الأفقية
فن وثقافة

فادي خفاجة يعتذر لـ مها أحمد ومجدي بعد خروجه بكفالة

فادي خفاجة
فادي خفاجة
يارا أمين

حرص الفنان فادي خفاجة على الاعتذار من الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، وذلك بعد خروجه بكفالة.

ونشر خفاجة فيديو على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام قال فيه: "أنا بعتذر جدا جدا للأستاذة مها أحمد والأستاذ مجدي كامل على أي حاجة صدرت مني.. أنا بعترف بغلطي ولحظة شيطان ولحظة
عدم إدراك وأنا اتغيرت وبعدت عن كل حاجة وحشة".

وكانت قد حددت محكمة الاستئناف، جلسة 20 يناير لنظر استئناف فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد وكفالة ٢٠ ألف.

محاكمة فادي خفاجة بسب مجدي كامل

كانت أسندت جهات التحقيق، إلى الفنان فادي خفاجة تهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد.

ظهر الفنان فادي خفاجة، في جولات تطبيق التيك توك، وذلك بعد أزمة القبض على العديد من التيك توكرز.

وقام فادي خفاجة، بعدة جولات مع تيك توكرز من مصر وخارج مصر، منهم جولة مع فتاة تدعى ريم، ومازحها قائلا: «مش قولتلك عيلتي كلها شيوخ»؛ وذلك بعدما كسب الجولة أمامها ونفَّذت أحكامه.

جدير بالذكر أن الفنان فادي خفاجة، يركز على لايفات التيك توك خلال السنوات الماضية، وابتعد عن التمثيل نسبيا وركز على جولات التيك توك كمصدر دخل.

وكان أحدث أعمال فادي خفاجة، الفنية هو دور صغير في مسلسل "روز وليلى" للفنانة يسرا ونيللي كريم، عام 2024، ومسلسل حد فاصل للفنان نضال الشافعي وادوارد عام 2023.

كما شارك فادي خفاجة، بدور علاء في المسلسل الخليجي حد فاصل، بطولة تركي اليوسف، شعيفان محمد العتيبي، شيماء الفضل، ريم العلي، سماح زيدان، طلال الشمري ريم العلي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سيف يوسف.

