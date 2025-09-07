قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن بوست: استقالة إيشيبا تزيد الغموض السياسي في اليابان
الذهب الرقمي يهدد سوق المعدن النفيس في بريطانيا
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية وسط غزة
خالد الغندور يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد بعد رحيل ريبيرو
لمن فاتته.. اعرف حكم صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

أحمد النومي
أحمد النومي
احمد النومى

الشرق الأوسط يعيش فترة مخاض عسيرة وتحولات متسارعة تمهد لولادة خرائط جغرافيا جديدة ممزوجة بلون الدماء تنسف معها  حدود جغرافيا سايكس بيكو ، فما بين فوضى منظمة ومستقبل مخيف تترقب المنطقة المجهول الذى  يطبخ على نار هادئة فى غرف عمليات  عواصم الشر تحت أعين أجهزة مخابرات تهندس مشهد ولادة خرائط الدم.

حقائق الماضي تؤكد أن مخطط إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط مر بمحطات كثيرة ، منها الحقبة الاستعمارية وتقسيم الشرق الأوسط بين فرنسا وبريطانيا عقب سقوط الدولة العثمانية "سايكس بيكو "، تلاها هزيمة مشروع القومية العربية فى ستينات القرن الماضي عقب نكسة يونيو ،لتدخل المنطقة بيت الطاعة الأمريكى إبان الغزو الأمريكي للعراق، ثم جاءت أحداث 11 سبتمبر  لتشكل  نقطة تحوّل إستراتيجية  وفرت غطاء سياسى للتموضع فى المنطقة تحت ذريعة الحرب على الإرهاب وشرعنة التدخلات العسكرية ودخول مرحلة بناء القواعد العسكرية.


وكما يذوب الجليد حاول الغرب إذابة الهوية الثقافية والدينية والاجتماعية للعالم العربى عبر مشروع "الشرق الأوسط الكبير" ودمج الكيان المحتل فى براح جغرافيا العرب، باستخدام أدوات سياسية واقتصادية وفرض ما سمى بالأجندات الإصلاحية السياسية والاقتصادية التى تتماشى مع الهوى الأمريكى، لتدخل المنطقة أتون مرحلة "الفوضى الخلاقة" عبر ثورات الربيع العربي لإسقاط الأنظمة دون وجود بديل سياسى، أسفرت عن حروب أهلية وصراعات طائفية ولم تحقق المراد بل زادت الأوجاع ، لتدشن مرحلة حروب الوكالة والمليشيات للقضاء على المؤسسات الوطنية .

ولأن لكل وقت آذانه ولكل عصر أدواته، وكما تتلون الحرباء تلونت مخططات التقسيم ،لنكون على موعد مع لوك جديد للتقسيم  هو "الاستعمار الناعم" باحتلال العقول من خلال حروب الجيل الرابع ، رأس الحربة فيه وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فهو سلاح أشد فتكا من الأسلحة الخشنة عبر حروب الشائعات ورفع  يافطة  ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب عنوانها "مفيش فايدة " بهدف تيئيس الناس من الأحوال والتشكيك فى المؤسسات الوطنية للدول، واستغلال حالة الوهن أو ظرف اقتصادي أو سخط اجتماعي، لتبدأ رقصات الشيطان وتسخين العباد للكفر بالأنظمة والمؤسسات والأوضاع، عبر حملات  ممنهجة ومنصات ممولة، نهايتها الخروج إلى الشوارع تحت راية  إسقاط أنظمة ، لكن الحقيقة المؤلمة هى إسقاط دول، خبرت التجارب السابقة أن من يسقط لن يعود بسهولة .

وجهة نظرى أن بيت القصيد فى مخططات التفكيك  هو تحقيق حلم إسرائيل الكبرى، والتى أعلن عنها جهرا بوقاحة رئيس وزراء الكيان المحتل ومن قبله ترامب بأن جغرافيا الكيان ضئيل ويستلزم التمدد والتوسع ولعل حرب غزة نموذجا ، فالهدف ليس القضاء على حماس بل ابتلاع ما تبقى من أرض وتكفين القضية الفلسطينية وتشيعيها إلى مثواها الأخير  تمهيدا إلى الحلم التوراتى المزعوم .

الحقيقة أن إعادة تشكيل المشهد الإقليمي يهدف إلى وطن عربى  مفكك أكثر اضطرابا وأقل امانا ،ترتفع  أعبائه الاقتصادية ويكثر لاجئيه ، فمخططات حدود الدم التى أعلنها الجنرال الأمريكى المتقاعد رالف بيترز ، هى نيولوك جديد لأفكار برنارد لويس بهدف خلق كيانات متناحرة ودويلات صغيرة والقضاء على القوى الإقليمية الكبرى بإثارة النزاعات العرقية والطائفية.

ولعل السؤال السمج الذى كان فيه غرض :  لماذا تتسلح مصر ؟ تصبح إجابته ساطعة  وسط جغرافيا مشتعلة وإقليم يتهاوى وأوطان ممزقة وأطماع مخيفة أصبح فيه  البقاء  للأقوى ، فالمحروسة هدف ثمين وسط خرائط الدم،فما بين شرق ملتهب بنيران "النازيين الجدد" ،وغرب منقسم  بفعل ميليشيات مصنوعة ،وجنوب ممزق بحرب أهلية "وتهديد الشريان المائى، تصبح نظرية الردع هى معادل مهم للحفاظ على حدود الوطن من حزام النار فى عالم لا يحترم سوى الأقوياء .

بدون شك  قرار التسليح له كلفة اقتصادية باهظة، لكنه أرخص من ثمن ضياع وطن، فالضرورات الأمنية تبيح فرض العضلات  بحثا عن البقاء  وكبح جماح  الطامعين.
 

الشرق الأوسط سايكس بيكو القواعد العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

ترشيحاتنا

تايكوندو سيد البلد

تايكوندو الاتحاد يستعد لبطولة الجمهورية لقطاعات البومزا المؤهلة لكأس مصر

أحمد ربيع، لاعب الزمالك

خالد الغندور: أحمد ربيع يقترب من الغياب عن الزمالك أمام المصري بسبب عدم الجاهزية

وليد صلاح الدين

هشام حنفي: تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة في الأهلي أمر مفاجئ

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد