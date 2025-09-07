أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

في إطار فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025، نفذت عناصر قوات المظلات لعدد من الدول المشاركة بالتدريب أنشطة القفز الحر بالأعلام بمنطقة الأهرامات الأثرية والتى عكست مدى الإحترافية والتناغم بين القوات المشاركة بالتدريب ، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية، وقادة الدول المشاركة بالقفز المظلي.

وعلى هامش فعاليات التدريب تم تنفيذ منتدى النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية والذى يستمر على مدار عدة أيام من خلال تنفيذ ورش عمل فى عدد من المجالات التخصصية منها الذكاء الإصطناعى وإستخدام المسيرات لدعم العمليات العسكرية ، وتطبيق القانون الدولى الإنسانى فى النزاعات المسلحة الدولية ، فضلاً عن تنفيذ محاضرات نظرية وعملية عن تطور الأمن السيبرانى وإستخداماته.

وتواصل القوات المشاركة بالتدريب تنفيذ الأنشطة والفعاليات المختلفة حيث تم تنفيذ تدريباً عملياً لإجراءات التطهير لعناصر الحرب الكيميائية لإكتساب خبرات التعامل مع السيناريوهات الكيميائية الحديثة والمختلفة بإستخدام أحدث الوسائل والمعدات الكيميائية ، بالإضافة إلى تنفيذ نشاط تدريبى للتعريف بأحدث أساليب البحث والإنقاذ ، يأتى ذلك فى إطار تعزيز أوجه تبادل الخبرات بين كافة الدول المشاركة بالتدريب .