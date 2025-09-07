قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
شوبير: الاتجاه في الأهلي التعاقد مع مدرب أجنبي
إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو
احتفال مهيب.. وزير الأوقاف يكرم حفظة القرآن بمسجد سيدي إبراهيم المتبولي في المرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

عبد الفتاح النادي
عبد الفتاح النادي

لم يكن الأمر صدفة ولم تكن مجرد "صفقات" تبرمها الأوراق  وتوثقها عناوين الصحف فقط، حين قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يفتح أبواب السماء والبحار والبر أمام أحدث منظومات السلاح في العالم، كان يدرك أن مصر تدخل مرحلة استثنائية، وأن جيوش القرن الحادي والعشرين لا تعيش إلا بامتلاك القوة، القوة الرادعة التي لا تجامل ولا تنتظر إذنا من أحد.

منذ سنوات، تساءل البعض: لماذا الرافال؟ ما الحاجة إلى حاملات الميسترال؟ ولماذا الغواصات الألمانية؟ ولماذا كل هذا الإنفاق على تسليح الجيش؟.. ربما كانت الأسئلة مشروعة في وقتها، لكن الإجابة لم تكن مكتملة حينها.
اليوم، ومع تصاعد التهديدات الإقليمية، ومع تلويح إسرائيل بين الحين والآخر بخيارات عسكرية، أدرك الجميع أن رؤية السيسي لم تكن رؤية عابرة، بل كانت استباقا للغد ونابعة من بصيرة استراتيحية وعسكرية صلبة يمتكلها القائد الوطني، تحصينا للوطن قبل أن تفتح عليه أبواب الخطر.

الجيش المصري لم يكتفي بسلاح قديم أو عقيدة مقاتلة جسورة فقط، بل نحن أمام قوة برية هي الأكبر في المنطقة، مدعومة بدروع متطورة وصواريخ تكتيكية حديثة، وأمام قوات بحرية تسيطر على الممرات الاستراتيجية من قناة السويس إلى البحرين الأحمر والمتوسط.

أما السماء، فقد أصبحت ساحة تلمع فيها الرافال والسوخوي والمقاتلات متعددة المهام، تحمل رسالة واحدة: من يقترب.. سيدفع الثمن.. كما قالها الرئيس السيسي: اللي عاوز يجرب يقرب.

لكن وراء كل قطعة سلاح، هناك فلسفة.. فلسفة تقول إن مصر ليست دولة تبحث عن الحرب، لكنها لا تسمح بالانكسار، وأن الأمن القومي لم يعد يتوقف عند حدود سيناء، بل عند كل شبر يمس المصالح المصرية في الإقليم، من ليبيا إلى غزة، ومن سد النهضة إلى البحر المتوسط، كانت مصر بحاجة إلى ذراع قوية تشهر السلاح إذا لزم الأمر، وتفرض معادلة الردع على أي خصم يفكر في اختبار صبرها.

إن من ينظر إلى الخريطة اليوم، سيدرك أن ما فعله السيسي كان تأسيسًا لجدار من الصمت المسلح.. سلاح لا يستخدم في الضجيج، بل في لحظة الحقيقة فقط.. وهنا تكمن الحكمة: أن تكون مجهزا دائما، فلا تفاجأ أبدًا.

لقد أدرك المصريون الآن لماذا كان الرئيس حريصًا على أن يمتلك الجيش كل ما هو حديث ومتطور.. لأن الكرامة لا تصان بالشعارات، بل بالقوة الرادعة.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

ترشيحاتنا

بعد أزمته الصحية.. ياسمين الخطيب تطلب الدعاء لأبو أولادها المستشار أحمد جلال إبراهيم

بعد أزمته الصحية.. ياسمين الخطيب تطلب الدعاء لأبو أولادها المستشار أحمد جلال إبراهيم

المومياوات

موقع أجنبي يعيد بناء وجوه المصريين القدماء.. إخناتون مفاجأة| صور

درة

كاجوال لافت .. درة تبهر متابعيها بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

بالصور

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

ماذا يحدث إذا نظرت لخسوف القمر؟

خسوف القمر اليوم
خسوف القمر اليوم
خسوف القمر اليوم

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد