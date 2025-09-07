ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو

أنقذ أحمد السيد محمود، ناظر محطة طما، أحد الركاب من السقوط أسفل القطار رقم 704 المتجه من أسيوط إلى القاهرة، مساء اليوم الأحد.

وكان الراكب قد تعثر أثناء محاولة استقلال القطار عند دخوله المحطة، ما كاد أن يعرضه للخطر، قبل أن يتدخل ناظر المحطة بسرعة ويتمكن من سحبه إلى رصيف المحطة بعيدًا عن القضبان.

وأشاد رواد المحطة بالتصرف البطولي لناظر المحطة، مؤكدة أن يقظته أنقذت راكبًا من الموت.

وتواصل الهيئة جهودها لرفع مستوى الأمان داخل المحطات والقطارات، مع تكثيف التوعية للركاب بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة أثناء الصعود والنزول من القطارات.