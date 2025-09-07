السكة الحديد تكلف حسن خليفة بتسيير أعمال قطاعي المسافات الطويلة والقصيرة

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تكليف المهندس أشرف حسن خليفة، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة، بالقيام بأعباء وظيفة نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة، وذلك بصفة مؤقتة لتسيير الأعمال بجانب عمله الحالي، ولحين صدور تعليمات أخرى.

وأوضحت الهيئة في مستند رسمي حصلت «صدى البلد» على نسخة منه، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والقرار الوزاري رقم 17 لسنة 1982 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة وتعديلاته، إلى جانب موافقة المهندس أشرف حسن خليفة.