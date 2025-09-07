قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
شوبير: الاتجاه في الأهلي التعاقد مع مدرب أجنبي
إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو
احتفال مهيب.. وزير الأوقاف يكرم حفظة القرآن بمسجد سيدي إبراهيم المتبولي في المرج
عودة استثنائية.. أنغام تروج لحفلها المنتظر في لندن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز
قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز
رنا أشرف

أثارت قصة الطالب "ع.ز" المصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما كشف عن حرمانه من استكمال دراسته بالمعهد الفني للتمريض بالإسكندرية عقب إصابته نتيجة وخزة إبرة ملوثة أثناء التدريب بالمستشفى الجامعي.

وتحولت الواقعة إلى قضية رأي عام بعدما طُرد من المعهد وتعرض لمعاملة غير إنسانية، قبل أن يتدخل وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بشكل مباشر، ليصدر قرارًا بعودته رسميًا لمقاعد الدراسة واستكمال فترة الامتياز.


بعد تدخل الوزير.. طالب التمريض المصاب بالإيدز يعود لاستكمال دراسته رسميا

وكشف الطالب ع.ز المصاب بفيروس نقص المناعة (الإيدز)، عن عودته رسميا إلى المعهد الفني للتمريض بالإسكندرية بعد تعليق دراسته عقب إصابته بالإيدز نتيجة وخزة إبرة ملوثة، وذلك بعد تدخل وزير الصحة والسكان.

وأوضح الطالب، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه توجه اليوم إلى جامعة الإسكندرية وأنجز كل الإجراءات المطلوبة لعودته، وقال: "الحمد لله المشكلة تم حلها، وهبدأ أستكمل فترة الامتياز”.

وأضاف طالب التمريض: “مسئول من الوزارة أبلغني بشكل رسمي أن الأزمة انتهت، ولما وصلت لقيت إن وزير الصحة كان مخلص كل الإجراءات بنفسه، وكل حاجة كانت مظبوطة، وخلاص جاهز أبدأ الدراسة وأخوض فترة الامتياز”.

‎وقال إن الفضل في عودته يعود إلى تدخل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الذي تفاعل مع الاستغاثة التي نشرها الكاتب والطبيب خالد منتصر عبر حسابه على "فيسبوك"، وناشد خلالها المعهد بالسماح له باستكمال عامه الأخير، وهو ما تحقق بالفعل.
 

الإصابة والإجراءات
 

‎وأشار إلى أنه أصيب بفيروس نقص المناعة البشرية عقب تعرضه لوخز إبرة ملوثة خلال فترة تدريبه الإلزامي بالمستشفى الجامعي.

وأضاف: "زميلتي الأكبر خبرة رفضت سحب العينة من المريض، ورغم ذلك لم نحصل على التدريب الكافي على إجراءات الوقاية عند التعامل مع مرضى الإيدز، حيث كان الجانب النظري في دراستنا أكبر بكثير من الجانب العملي".
 

التعامل غير الإنساني والطرد
 

‎وتابع: "عند توجهي إلى وحدة مكافحة العدوى لطلب المساعدة، فوجئت بتعامل غير إنساني من مديرة المستشفى، حيث عاملوني كأني مريض جلدي معدٍ باللمس، وقالوا لي: (اطلع بره بسرعة)، ثم قاموا بطردي من الكلية ومنعي من دخولها".
 

وأضاف أن زميلته كانت شاهدة على الواقعة، ولجأ إلى تحرير محضر رسمي لإثبات ما حدث.
 

الحالة الصحية
 

‎وأوضح الطالب أن نتائج التحاليل أثبتت أن الفيروس خامل وغير نشط، معتبرًا أن هذه النتائج مبشرة.

وأضاف: "أتلقى العلاج حاليًا، لكنني أعتبر مريضًا مزمنًا، وإذا توقفت عن تناول الدواء سينشط الفيروس مرة أخرى خلال عام".
 

موقف المعهد والجامعة

وكانت كشفت الدكتورة حنان حسني وكيل كلية التمريض بجامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن الطالب يتبع المعهد الفني للتمريض وليس كلية التمريض كما أُشيع، وأن وحدة مكافحة العدوى أجرت له الفحوصات اللازمة، وأرسلت بياناته إلى مستشفى الحميات لبدء تلقي العلاج وفق البروتوكول الطبي المتبع.
 

‎وأوضحت أن الواقعة ما تزال قيد التحقيق من جانب إدارة الجامعة والمستشفى الجامعي لمعرفة كافة الملابسات، مشيرة إلى أن قرار وقف الطالب عن التدريب جاء لحين تقديم تقرير طبي يثبت تعافيه وصلاحيته للتعامل الآمن مع المرضى.
 

‎وأشارت إلى أن المعهد رفض طلب الطالب بالحصول على إفادة للعمل في مستشفيات خاصة، حفاظًا على سلامة المرضى، لحين استكمال الإجراءات الطبية المطلوبة.

الإيدز مرض نقص المناعة جامعة الإسكندرية معهد فني التمريض الطالب المصاب بالإيدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

ترشيحاتنا

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: اعتمدنا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات

أحمد كجوك

وزير المالية: 4 أهداف رئيسية للسياسة المالية وتمكين القطاع الخاص محور الإصلاحات الاقتصادية

جانب من الحملة

بحضور قيادات شرطة التعمير... تنفيذ 101 قرار غلق وتشميع وإزالة بمدينة أكتوبر

بالصور

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

ماذا يحدث إذا نظرت لخسوف القمر؟

خسوف القمر اليوم
خسوف القمر اليوم
خسوف القمر اليوم

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد